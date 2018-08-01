Стороны света: Opel показал свое новое "лицо"

Именно так будут выглядеть все "Опели" к середине следующего десятилетия: новую дизайнерскую стилистику компания впервые опробовала на концепте GT X Experimental. И, несмотря на прямые ассоциации этого названия с именем недавней двухдверки Opel GT, выглядит концепт действительно по-новому.

Или, как минимум, должен так выглядеть, потому что подробностей Opel пока раскрывать не спешит. Ясно лишь, что дизайнеры реализовали смелое намерение объединить решетку радиатора с головной оптикой. Более того, на концепте эта самая решетка, похоже, вообще отсутствует: ее место занимает полупрозрачный стеклянный элемент.

А главным стилеобразующим элементом нового дизайна должен стать так называемый Opel Compass: логотип марки в центре "лица" автомобиля и четыре ключевых компонента, указывающих на стороны света. Ими назначены вертикальная складка на капоте (север), центральное ребро бампера (юг) и стреловидные светодиодные ходовые огни (запад и восток). Вероятнее всего, в будущем именно по этому сочетанию можно будет опознавать "Опели": Compass станет такой же фирменной фишкой, как и "молот Тора" у Volvo.

Что касается самого концепта, то он представляет собой, похоже, хэтчбек или купе, причем оснащен он электрической силовой установкой. Производитель распространил анонсирующее видео, в котором можно заметить указатель заряда аккумуляторов на приборной панели и индикатор запаса хода. К слову, он при неполном заряде показывает 475 км, так что паспортный запас определенно будет больше.

Концепт также должен получить еще одну фирменную разработку Opel – полностью стеклянную приборную панель под названием Pure Panel. Однако, как именно реализована эта идея, мы узнаем только ближе к дате премьеры концепта, которая состоится до конца нынешнего года.