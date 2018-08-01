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© Opel

1 авг 2018 16:05

Автопром 483

Стороны света: Opel показал свое новое "лицо"

Некоторое время назад компания Opel заявила, что отметит переход под крыло французской группы PSA разработкой совершенно нового фирменного дизайна. Сейчас Opel не только прозрачно намекнул на первый концепт, но и озвучил его название.

Именно так будут выглядеть все "Опели" к середине следующего десятилетия: новую дизайнерскую стилистику компания впервые опробовала на концепте GT X Experimental. И, несмотря на прямые ассоциации этого названия с именем недавней двухдверки Opel GT, выглядит концепт действительно по-новому.

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Или, как минимум, должен так выглядеть, потому что подробностей Opel пока раскрывать не спешит. Ясно лишь, что дизайнеры реализовали смелое намерение объединить решетку радиатора с головной оптикой. Более того, на концепте эта самая решетка, похоже, вообще отсутствует: ее место занимает полупрозрачный стеклянный элемент.

А главным стилеобразующим элементом нового дизайна должен стать так называемый Opel Compass: логотип марки в центре "лица" автомобиля и четыре ключевых компонента, указывающих на стороны света. Ими назначены вертикальная складка на капоте (север), центральное ребро бампера (юг) и стреловидные светодиодные ходовые огни (запад и восток). Вероятнее всего, в будущем именно по этому сочетанию можно будет опознавать "Опели": Compass станет такой же фирменной фишкой, как и "молот Тора" у Volvo.

Что касается самого концепта, то он представляет собой, похоже, хэтчбек или купе, причем оснащен он электрической силовой установкой. Производитель распространил анонсирующее видео, в котором можно заметить указатель заряда аккумуляторов на приборной панели и индикатор запаса хода. К слову, он при неполном заряде показывает 475 км, так что паспортный запас определенно будет больше.

Концепт также должен получить еще одну фирменную разработку Opel – полностью стеклянную приборную панель под названием Pure Panel. Однако, как именно реализована эта идея, мы узнаем только ближе к дате премьеры концепта, которая состоится до конца нынешнего года.

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