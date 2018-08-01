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© УАЗ

1 авг 2018 15:07

Аналитика 71

Пикапы в России набирают популярность

Продажи пикапов в нашей стране за 2018 год выросли сразу на треть. Однако, если лидер сегмента остается неизменным, то борьба за вторую и третью строчки рейтинга популярности идет весьма жестокая.

За первые шесть месяцев нынешнего года в России было продано примерно 5 200 разнокалиберных пикапов, сообщает агентство "Автостат". Таким образом, рынок "пассажирских грузовиков" занял 0,7% всего рынка легковых автомобилей нашей страны.

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При этом бессменным лидером сегмента остается УАЗ Пикап. По данным агентства, в 2018 году Ульяновский автозавод смог продать около 1 800 таких машин, что на 43% больше, чем год назад: популярность отечественного пикапа уверенно растет. Его конкурент из Японии Mitsubishi L200 вообще продемонстрировал феерический взлет: полторы тысячи проданных в нынешнем году машин – это в три с лишним раза больше, чем в 2017 г. Именно этот рывок позволил пикапу от Mitsubishi сместить со второй позиции своего непосредственного конкурента.

А им вполне ожидаемо оказалась Toyota Hilux, которая, как ни странно, планомерно теряет покупателей. Агентство отмечает, что продажи пикапа упали на 13%, но только в нынешнем году, а вообще Toyota Hilux сдает позиции: если в первом полугодии 2017 года эта модель была лидером продаж в сегменте пикапов, то к концу 2017 года опустилась на вторую позицию, а в текущем 2018 году уже практически не поднималась выше (исключение составил май).

Интересно, что "Автостат" назвал и регионы, где пикапы пользуются наибольшей востребованностью: активнее всего их покупают в Ханты-Мансийском округе, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также Красноярском крае.

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