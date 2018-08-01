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© АвтоВести

1 авг 2018 14:04

Дороги 7

Под Сочи собираются построить самую дорогую в России дорогу

Росавтодор планирует построить новую трассу по маршруту Джубга – Сочи, где сейчас в наличии лишь двухполосный серпантин. Новая дорога существенно снизит транспортную напряженность на этом участке, но грозит обойтись в чудовищную сумму.

Планы ведомства предусматривают появление на этом направлении скоростной четырехполосной магистрали длиной около 120 км, которая пройдет в обход населенных пунктов – например, поселков Лазаревское и Лоо. В случае реализации проекта доехать от Джубги до Сочи можно будет всего за час, ведь   расчетная скорость на трассе – 120 км/ч

Однако, учитывая рельеф местности, трасса будет стоить примерно 1,2 трлн рублей, сообщают "Ведомости".

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Дело в том, что на этом участке дорожникам придется возвести десятки мостов и пробить десятки тоннелей. Например, только обход Туапсе предусматривает строительство 10 мостов и семь тоннелей, и обойдется он примерно в 200 млрд рублей. Всего же строительство планируется разбить на четыре этапа, начать в 2019 году и завершить к 2023 году.

Помимо снятия транспортной напряженности (по существующей 170-километровой дороге путь от Джубги до Сочи может занять от нескольких часов  до целого дня) и повышения безопасности новая трасса должна стать еще и одной из самых красивых в России.

"Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать", – цитирует издание некоего федерального чиновника. При этом звучали предложения сделать трассу бесплатной.

Однако, пока у соответствующих ведомств нет понимания источников финансирования строительства: по данным издания, региональный бюджет участвовать в проекте не будет, о финансировании из фонда развития речи тоже не идет. На рассмотрении властей сейчас находится и ряд других инфраструктурных проектов (стратегически более выгодных и полезных), поэтому решение вопроса о весьма дорогостоящей новой трассе Джубга – Сочи будет приниматься в последнюю очередь.

Минтранс также предложил повременить со стройкой: в ведомстве считают, что реконструкция дороги к Сочи очень дорогая (в Министерстве оценивают этот проект в 1,6 трлн рублей) и осложнит жизнь отдыхающим, так как придется    выносить часть участков железной дороги с побережья, что создаст проблемы для движения как по самой "железке", так и по автомобильным дорогам.

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