Nissan уберет с российского рынка седан Almera

Производство Nissan Almera в нашей стране завершится в октябре нынешнего года, но при этом продавать седан компания планирует как минимум до весны 2019 года – при условии, что за оставшееся время выпуска удастся накопить достаточный объем складских запасов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей Nissan.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что прекращение продаж "Альмеры" в России станет закономерным следствием стратегии Nissan на нашем рынке. Компания ранее заявляла, что собирается сосредоточить усилия на сегменте вседорожников, так как он более активно развивается, и позиции марки в этом секторе выглядят куда более уверенными.

В свою очередь, седан Nissan Almera, похоже, не оправдал ожиданий производителя, уступив рыночные позиции не только лидерам сегмента Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta, но и соплатформенному Renault Logan.

Таким образом, судьба Nissan Almera во многом схожа с судьбой других легковых моделей японской компании, в разное время производившихся в России – седанов Teana и Sentra и хэтчбека Tiida. Впрочем, подавляющее большинство кроссоверов, которые сейчас Nissan продает в нашей стране, в России и выпускаются. В их числе, к примеру, Qashqai, X-Trail и Terrano.

По данным официального сайта компании, Nissan Almera сейчас оценивается как минимум в 567 000 рублей (с учетом спецпредложений) за версию со 102-сильным мотором и механической КПП.