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© Renault

1 авг 2018 12:03

Новинки 655

У Lada Vesta Cross все же появится земляк-конкурент

Компания Renault, похоже, всерьез намерена выпустить на российский рынок "вседорожную" модификацию седана Logan: тестовые прототипы седана замечены на испытаниях в Тольятти. Предположительно, мировая премьера новинки состоится на Московском автосалоне.

Изображения прототипов опубликованы на странице клуба Lada Granta FL Вконтакте. На них запечатлен седан Renault Logan с отчетливо различимым камуфляжем, который закрывает не только предположительные места размещения пластикового защитного обвеса, но и корму, и переднюю часть автомобиля. Соответственно, можно предположить, что "вседорожный" Logan получит некие доработки внешности и в этих местах кузова.

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Что касается технической части, то о ее модернизации сообщалось ранее. Известно, что такому седану увеличат дорожный просвет со 155 до 195 мм (у Lada Vesta Cross – 205 мм). Кроме того, вседорожный Renault Logan будет оснащаться вариатором вместо традиционного четырехступенчатого автомата. Оставят ли новинке механическую коробку, пока не известно, но вероятность этого, судя по диапазону исполнений Lada Vesta Cross, весьма высока.

Что касается моторов, то они никаких изменений не претерпят: новая версия Renault Logan по-прежнему будет комплектоваться 1,6-литровым двигателем, который сейчас доступен в 82-, 102- и 113-сильном вариантах.

Скорее всего, подробности о своей новинке российское представительство Renault обнародует в ближайшие дни: дебют вседорожного "Логана" в Москве станет его мировой премьерой. Как именно вседорожные седаны от Renault и АвтоВАЗа будут делить между собой российских покупателей, учитывая, что обе компании входят в один альянс, пока не уточняется.

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