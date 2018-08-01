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© Hyundai

1 авг 2018 11:02

Новинки 47

Названы моторы, которые получит в России новый Hyundai Santa Fe

Российское представительство Hyundai поделилось сведениями о том, какими двигателями будет комплектоваться новый кроссовер на нашем рынке. Интересно, что некоторое время назад ему были обещаны три мотора, но самая доступная версия Santa Fe пока, судя по всему, к нам пока не приедет.

На старте продаж в России Hyundai Santa Fe можно будет оснастить одним из двух моторов – бензиновым либо дизельным. Бензиновый при объеме в 2,4 л развивает 188 л.с. и 241 Нм крутящего момента, а 2,2-литровый дизель обеспечивает 200 л.с. и внушительные 440 Нм.

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Официально заявлено, что оба мотора будут только с автоматическими КПП (8-диапазонной для дизеля и 6-ступенчатой для бензинового мотора) и системой полного привода HTRAC. Соответственно, можно сделать вывод о том, что Hyundai решила начать российские продажи нового поколения Santa Fe с его топовых модификаций. Ранее сообщалось, что для отечественного рынка сертификацию получили и более доступные исполнения вседорожника.

Например, ранее Hyundai Santa Fe сертифицирован для нашей страны с бензиновым двигателем 2,4 MPI, развивающим 171 л.с. Его, по данным Росстандарта, можно будет укомплектовать как механической КПП, так и приводом только на переднюю ось. Соответственно, если такая версия кроссовера все же выйдет на российский рынок, именно она будет играть роль базовой. Органы стандартизации допускают, кроме того, комплектацию механикой и передним приводом и Santa Fe с дизельным мотором, но будут ли запущены продажи такого кроссовера, пока неизвестно.

Для текущего "Санты", кстати, доступен еще и 3-литровый бензиновый V6 на 249 л.с. в растянутой версии Grand Santa Fe, однако у кроссовера нового поколения уже не будет такого разделения по компоновке, и вышеуказанный мотор 3,0 л в свежем ОТТС отсутствует.

Российское представительство Hyundai обещает объявить цены на две вышеупомянутые версии нового Santa Fe в начале августа. Официальная же премьера должна состояться на Московском автосалоне в конце августа.

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