"Связной" начал сдавать напрокат электромобили Tesla (по неадекватной цене)

В Москве заработал новый сервис аренды электромобилей марки Tesla, запущенный "Связным" совместно с компанией Moscow Tesla Club. Последняя занимается неофициальными продажами и обслуживанием американских электрокаров. Напрокат доступны как седан Tesla Model 3, так и кроссовер Tesla Model X.

Тарифы на аренду оказались впечатляющими. Судя по информации на сайте "Связного", минимальный срок пользования Model S составляет 3 дня, а стоимость аренды за этот период - 150 000 рублей. За 7 дней использования придется заплатить 290 000 рублей, а за 30-дневный период проката - 490 000 рублей. Точный тариф для кроссовера Model X не указан и рассчитывается индивидуально (очевидно, будет еще дороже).

"Связной" и Moscow Tesla Club со своей стороны гарантируют идеальное техническое состояние автомобилей. Партнеры подчеркивают, что перед передачей электрокара проводится вводный инструктаж по эксплуатации, хотя "Теслу" можно арендовать уже вместе с водителем. Страховка КАСКО включена в стоимость услуги.



Стоит отметить, что в Москве есть гораздо более дешевые способы первого знакомства с электромобилем. В том же столичном каршеринге можно найти электрокар BMW i3 по тарифу 15 рублей/мин или 12 000 рублей в сутки, что более чем в 4 раза меньше суточной платы за "Теслу".