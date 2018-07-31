Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)

Российские водители массово отказываются от полиса ОСАГО (слишком дорого!)
509672
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
219568
Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости

Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости
179944
© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

31 июля 2018 18:32

Дороги 502

Бывший вице-премьер рассказал, почему на самом деле подорожал бензин

Резкое подорожание топлива в конце весны стало, пожалуй, главным разочарованием этого года для российских автомобилистов. Экс-вице-премьер Аркадий Дворкович назвал это повышение "объективным фактором" и напрямую связал его с перестановками в правительстве.

Как заявил Дворкович в интервью РБК, структура нефтяного рынка России – это "сложная система сдержек и противовесов", и резкое повышение цен на АЗС стало возможным потому, что во время пересменки в правительстве в конце мая-2018 отсутствовали должный контроль и управление ситуацией.

Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином

Бывший вице-премьер, до этой самой "пересменки" курировавший вопросы топливно-энергетического комплекса, уверен, что грянувшее повышение – результат накопившейся на топливном рынке инерции и ожиданий, что налоги в нефтяном секторе в ближайшее время могут повыситься. "Потому что всегда есть вопрос — а насколько поднимутся акцизы потом, какие будут иные изменения в налоговой системе, НДПИ, пошлины и т.д. И на рынок влияет как текущая ситуация, так и ожидание", - заявил Дворкович.

Из-за этих самых ожиданий нефтяники и решились на резкое повышение цен, утверждает бывший вице-премьер. А при условии постоянного контроля со стороны правительства цены все равно выросли бы, но процесс протекал бы заметно мягче. "Если бы была четкая работа, четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен", – отмечает Дворкович. При этом давать оценку уже принятым правительством мерам он отказался.

Стоит напомнить, что сами нефтяники традиционно винят в повышении более вещественные факторы. Как заявил недавно исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, причиной тому девальвация рубля и динамика мировых цен на нефть.

Новинки

Австрийцы построили суперкар за 2 млн евро, который мог называться "Лада"

Дороги

"Связной" начал сдавать напрокат электромобили Tesla (по неадекватной цене)

В России появится своя система распознавания пешеходов для автомобилей Российские власти собираются освоить новые технологии безопасности, которые активно применяются в мировом автопроме и позволяют снижать смертность на дорогах. Речь идет о создании собственной системы автоматического обнаружения пешеходов, которая может стать обязательной для всех легковушек в РФ.
Путин снова пересел на Mercedes Президент РФ Владимир Путин вновь пересел на свой прежний бронированный Mercedes-Benz S600 Pullman в ходе поездки в ЮАР.
Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином По показателю абсолютной цены за литр топлива Россия оказалась одной из лидирующих стран мира. А вот с точки зрения доступности бензина для населения ситуация далеко не такая радужная.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера