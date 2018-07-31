Бывший вице-премьер рассказал, почему на самом деле подорожал бензин

Как заявил Дворкович в интервью РБК, структура нефтяного рынка России – это "сложная система сдержек и противовесов", и резкое повышение цен на АЗС стало возможным потому, что во время пересменки в правительстве в конце мая-2018 отсутствовали должный контроль и управление ситуацией.

Бывший вице-премьер, до этой самой "пересменки" курировавший вопросы топливно-энергетического комплекса, уверен, что грянувшее повышение – результат накопившейся на топливном рынке инерции и ожиданий, что налоги в нефтяном секторе в ближайшее время могут повыситься. "Потому что всегда есть вопрос — а насколько поднимутся акцизы потом, какие будут иные изменения в налоговой системе, НДПИ, пошлины и т.д. И на рынок влияет как текущая ситуация, так и ожидание", - заявил Дворкович.

Из-за этих самых ожиданий нефтяники и решились на резкое повышение цен, утверждает бывший вице-премьер. А при условии постоянного контроля со стороны правительства цены все равно выросли бы, но процесс протекал бы заметно мягче. "Если бы была четкая работа, четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен", – отмечает Дворкович. При этом давать оценку уже принятым правительством мерам он отказался.

Стоит напомнить, что сами нефтяники традиционно винят в повышении более вещественные факторы. Как заявил недавно исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, причиной тому девальвация рубля и динамика мировых цен на нефть.