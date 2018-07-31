Австрийцы построили суперкар за 2 млн евро, который мог называться "Лада"

Правда, ни о каком плагиате в данном случае речи не идет. Экстравагантное купе Raven в свое время нарисовал российский дизайнер Дмитрий Лазарев и пытался предложить "АвтоВАЗу" реализовать этот проект, однако поддержки в Тольятти не нашел. Зато эскизы Lada Raven приглянулись австрийцам, которые с одобрения Лазарева положили их в основу собственной разработки.

Milan Red, как сообщают австрийцы, полностью построен из карбона и благодаря этому весит около 1 300 кг. Силовая установка гиперкара развивает более 1 300 л.с. и 1 400 Нм крутящего момента, но, как ни странно, носит вполне консервативный характер. В качестве двигателя использован восьмицилиндровый бензиновый мотор объемом 6,2 л с четырьмя турбинами, который и обеспечивает такую сумасшедшую отдачу безо всякой поддержки со стороны электромоторов. Предполагается, что Milan Red сможет ускоряться до 100 км/ч за 2,47 секунды и разгоняться до 400 км/ч.

Австрийцы планируют построить всего 99 экземпляров гиперкара (примерно по два десятка в год) и продать каждый как минимум за 2 млн евро. Утверждается, что фирма уже получила предзаказы на 18 машин. Интересно, что, как сообщалось ранее, в разработке гиперкара принимали участие и российские инженеры из севастопольской группы компаний "Пик Вектор", однако, сейчас в официальном сообщении Milan Automotive россияне не упоминаются.

К слову, проект Lada Raven ранее послужил источником вдохновения для еще одного гиперкара – на этот раз испано-украинского. Около года назад было анонсировано электрическое купе Himera Q, с графеновыми батареями, строить которое должны были параллельно в Испании и Украине. Однако, после анонса об этом гиперкаре слышно не было.