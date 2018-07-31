Volkswagen везет в Россию автомобили с двигателями Евро-6

Автопроизводители с большой осторожностью запускают на российском рынке модели с современными двигателями экологического класса Евро-6, хотя дело помалу трогается с места. Пресс-служба коммерческого подразделения Volkswagen объявила о грядущем начале поставок в Россию дизельных агрегатов BlueMotion модульного семейства MDB 288, которые легче, компактнее и экологичнее своих предшественников пятой категории. Производство для нашего рынка будет запущено уже в августе-2018.

Представители марки пока не стали уточнять, какие модели получат дизели Евро-6 и в каком порядке. Вероятно, это будут фургоны Volkswagen Crafter нового поколения и семейство Transporter/Caravelle/Multivan, которые частично унифицированы между собой по части двигателей. Более "чистые" и экономные дизели, скорее всего, получит и пикап Amarok. Приведет ли появление моторов Евро-6 к удорожанию линейки, тоже пока неясно.



Вдобавок у VW появятся дополнительные комбинации двигателей и трансмиссий - к примеру, новый для нас коммерческий турбодизель 2,0 л TDI мощностью 150 л.с. (110 кВт), а также топовый дизельный агрегат 2,0-битурбо на 204 л.с. (150 кВт), оба из которых доступны в паре с полным приводом 4Motion и 7-ступенчатой АКП.



Компания VW отдельно подчеркивает, что турбодизели MDB 288 специально адаптированы под повышенные коммерческие нагрузки и большие пробеги. Топливная аппаратура вроде как должна спокойно переваривать наше дизельное топливо стандарта Евро-5 (К5) и выше.

Новый 2,0 TDI Euro-6 на Volkswagen Crafter последнего поколения. Фото: Влад Бахман.

Конструктивно и компоновочно новый дизель с одной или двумя турбинами отличается от предшественников более значительным поперечным наклоном, освобождая больше пространства в кабине. Кроме того здесь применяется жидкостый "интеркулер" вместо воздушного охлаждения турбин и увеличенный до 9,5 л масляный поддон, позволяющий увеличить межсервисные интервалы. Новые дизели Евро-6 будут дополнительно оснащены системой Start/Stop и рекуперацией энергии торможения.



Отметим, что прямые конкуренты Volkswagen тоже предлагают в России дизельные моторы класса Евро-6. К примеру, Mercedes-Benz оснащает двигателями с впрыском мочевины AdBlue свои минивэны V-Класс и Vito.