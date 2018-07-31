А теперь Rакета! Новые "Гелики" оказались слишком быстрыми при езде задним ходом

Mercedes-Benz и Национальная администрация безопасности дорожного движения опубликовали заявление, из которого следует, что в США были проданы 20 экземпляров нового G-класса в исполнении AMG G65 с неправильно откалиброванным программным обеспечением силовой установки. 12-цилиндровый мотор внедорожника, к слову, развивает более 620 л.с.

По причине некорректной работы софта внедорожник может разогнаться слишком сильно… при движении назад. Двигаясь в обратном направлении, "Гелендваген" может неожиданно для водителя набрать скорость свыше 25 км/ч, что влечет за собой не только риск столкновения. Как говорится в официальном сообщении, в подобной ситуации внедорожник может стать неустойчивым. По всей видимости, имеется в виду риск переворота или опрокидывания.

Как отмечают западные СМИ, это был бы чересчур дорогой аттракцион: Mercedes-AMG G65 стоит в США как минимум 220 400 долларов.

Все 20 внедорожников, рискующих стать слишком быстрыми при реверсе, должны будут посетить официальные сервисные станции, где им бесплатно обновят программное обеспечение. Производитель начал уведомлять владельцев потенциально неисправных G65 уже 27 июля.