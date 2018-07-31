Audi анонсировала полностью электрический суперкар

Правда, пока будущая новинка носит статус концептуального прототипа, и известно о ней мало. Audi PB18 e-tron получит внешность в стиле лемановских болидов (включая Audi R18 e-tron), светодиодную оптику и видеокамеры вместо зеркал заднего вида. Источником вдохновения для инженеров, создававших силовую установку концепта, также стала конструкция лемановского прототипа.

Впрочем, не исключено, что никакой конкретной силовой установки PB18 вообще не получит, так как в Audi характеризуют концепт прежде всего, как результат дизайнерского эксперимента: новинка должна продемонстрировать взгляды компании на суперкар будущего. С другой стороны, вполне возможно, что некоторые ходы, реализованные на концепте, Audi будет использовать при создании вполне серийного R8 новой генерации.

Название концепта тоже ни о чем особенном не говорит. Аббревиатура PB служит намеком на Пеббл-Бич – именно там состоится премьера суперкара, а цифры 18 одновременно обозначают год дебюта и ассоциируются с Audi R18 – тем самым лемановским прототипом.

Audi R8 e-tron образца 2015 года

Концепт должен впервые показаться перед публикой 24 августа. А уже 17 сентября в Сан-Франциско Audi собирается продемонстрировать свой первый серийный электрокроссовер – e-tron с двумя электромоторами мощностью 360 л.с., который появится в продаже уже в начале следующего года.