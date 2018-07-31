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© Audi

31 июля 2018 13:29

Новинки 74

Audi анонсировала полностью электрический суперкар

Семейство e-tron от Audi в ближайшее время пополнится еще одним членом – неким электрическим (и, судя по всему, среднемоторным) суперкаром, известным сейчас под обозначением PB18. По слухам, речь идет об идеологическом преемнике Audi R8.

Правда, пока будущая новинка носит статус концептуального прототипа, и известно о ней мало. Audi PB18 e-tron получит внешность в стиле лемановских болидов (включая Audi R18 e-tron), светодиодную оптику и видеокамеры вместо зеркал заднего вида. Источником вдохновения для инженеров, создававших силовую установку концепта, также стала конструкция лемановского прототипа.

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Впрочем, не исключено, что никакой конкретной силовой установки PB18 вообще не получит, так как в Audi характеризуют концепт прежде всего, как результат дизайнерского эксперимента: новинка должна продемонстрировать взгляды компании на суперкар будущего. С другой стороны, вполне возможно, что некоторые ходы, реализованные на концепте, Audi будет использовать при создании вполне серийного R8 новой генерации.

Название концепта тоже ни о чем особенном не говорит. Аббревиатура PB служит намеком на Пеббл-Бич – именно там состоится премьера суперкара, а цифры 18 одновременно обозначают год дебюта и ассоциируются с Audi R18 – тем самым лемановским прототипом.

Audi R8 e-tron образца 2015 года

Концепт должен впервые показаться перед публикой 24 августа. А уже 17 сентября в Сан-Франциско Audi собирается продемонстрировать свой первый серийный электрокроссовер – e-tron с двумя электромоторами мощностью 360 л.с., который появится в продаже уже в начале следующего года.

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