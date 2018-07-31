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© АвтоВести

31 июля 2018 12:20

Дороги 58

В России появится своя система распознавания пешеходов для автомобилей

Российские власти собираются освоить новые технологии безопасности, которые активно применяются в мировом автопроме и позволяют снижать смертность на дорогах. Речь идет о создании собственной системы автоматического обнаружения пешеходов, которая может стать обязательной для всех легковушек в РФ.

Минпромторг предложил до 2020 года создать отечественный аналог системы распознавания пешеходов и препятствий, который мог бы стать обязательным для всех новых легковушек в России. Как сообщают "Известия", предложение о повсеместном внедрении новой технологии содержится в обновленном варианте нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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"Разработка технологий, обеспечивающих обнаружение пешеходов, препятствий и других транспортных средств в условиях ограниченной видимости" (именно так сформулирована эта задача в документе) уже ведется. По предварительным данным, сбор информации о ситуации перед автомобилем в рамках технологии будет организован по тому же принципу, который применяется и большинством крупных автопроизводителей.

Слежением за дорогой займется комплекс сенсоров, в числе которых будут видеокамеры и высокочастотные радары. Информация, собранная датчиками, будет обрабатываться электроникой, которой и предстоит принимать решение – ограничиться лишь подачей водителю сигнала о возможности столкновения или задействовать тормозную систему.

"Повсеместное внедрение данных технологий в серийно выпускаемые автомобили позволит существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, смертность на дорогах общего пользования", – цитирует издание представителя Минпромторга. Каким образом будет осуществляться внедрение, пока не уточняется.

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