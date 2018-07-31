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© Suzuki

31 июля 2018 10:02

Новинки 18

Представлен обновленный кроссовер Suzuki Vitara

Европейская версия компактного вседорожника пережила плановое обновление, которое лишь слегка коснулось видимой части "Витары", но зато принесло серьезные изменения под капотом. Правда, не факт, что такой технический апгрейд затронет кроссоверы для рынка России.

Опознать обновленный Suzuki Vitara можно будет, пожалуй, лишь по доработанной радиаторной решетке, на которой появился вертикальный рельеф, и по хрому на переднем бампере, а также по измененному рисунку задних фонарей.

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Об изменениях в интерьере известно пока лишь, что на доработанной приборной панели появится крупный цветной дисплей, а материалы отделки станут более качественными.

Кроме того, кроссовер получит дополненный ассортимент водительских ассистентов. В него войдут, к примеру, система превентивного торможения, ассистент контроля рядности, а также система распознавания помех при движении задним ходом.

 

Главным результатом обновления стал отказ Suzuki от оснащения кроссовера в Европе бензиновым мотором объемом 1,6 л. Теперь моторная гамма вседорожника состоит из трехцилиндрового турбированного двигателя объемом 1,0 л из семейства BoosterJet мощностью 111 л.с. и 170 Нм (он и пришел на смену 1,6-литровому атмосфернику) и уже известного агрегата объемом 1,4 л. Он, как и прежде, развивает 140 л.с. и 220 Нм крутящего момента.

 

Утверждается, что новый двигатель потребляет куда меньше топлива и значительно доброжелательнее относится к атмосфере (точные данные пока не обнародованы). Сама модернизация моторной гаммы для "Витары" была проведена в преддверии вступления в силу в Европе новых, более жестких экологических стандартов Euro-6d temp и испытательного цикла WLTP.

 

Между тем, в России до их введения в действие еще далеко у нас действуют старые нормы Евро-5), и, вероятнее всего, компактный турбомотор в ближайшее время на нашем рынке не появится. Таким образом, даже после того, как Vitara обновится и в России, ее, вероятно, продолжат оснащать проверенным 117-сильным атмосферником. Цена на такой кроссовер в нашей стране стартует с отметки в 1 099 000 рублей. За версию же с 1,4-литровым турбомотором придется заплатить минимум 1 529 000 рублей.

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