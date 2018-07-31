Представлен обновленный кроссовер Suzuki Vitara

Опознать обновленный Suzuki Vitara можно будет, пожалуй, лишь по доработанной радиаторной решетке, на которой появился вертикальный рельеф, и по хрому на переднем бампере, а также по измененному рисунку задних фонарей.

Об изменениях в интерьере известно пока лишь, что на доработанной приборной панели появится крупный цветной дисплей, а материалы отделки станут более качественными.

Кроме того, кроссовер получит дополненный ассортимент водительских ассистентов. В него войдут, к примеру, система превентивного торможения, ассистент контроля рядности, а также система распознавания помех при движении задним ходом.

Главным результатом обновления стал отказ Suzuki от оснащения кроссовера в Европе бензиновым мотором объемом 1,6 л. Теперь моторная гамма вседорожника состоит из трехцилиндрового турбированного двигателя объемом 1,0 л из семейства BoosterJet мощностью 111 л.с. и 170 Нм (он и пришел на смену 1,6-литровому атмосфернику) и уже известного агрегата объемом 1,4 л. Он, как и прежде, развивает 140 л.с. и 220 Нм крутящего момента.

Утверждается, что новый двигатель потребляет куда меньше топлива и значительно доброжелательнее относится к атмосфере (точные данные пока не обнародованы). Сама модернизация моторной гаммы для "Витары" была проведена в преддверии вступления в силу в Европе новых, более жестких экологических стандартов Euro-6d temp и испытательного цикла WLTP.

Между тем, в России до их введения в действие еще далеко у нас действуют старые нормы Евро-5), и, вероятнее всего, компактный турбомотор в ближайшее время на нашем рынке не появится. Таким образом, даже после того, как Vitara обновится и в России, ее, вероятно, продолжат оснащать проверенным 117-сильным атмосферником. Цена на такой кроссовер в нашей стране стартует с отметки в 1 099 000 рублей. За версию же с 1,4-литровым турбомотором придется заплатить минимум 1 529 000 рублей.