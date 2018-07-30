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© carnewschina.com

30 июля 2018 19:38

Автопром 157

Генсек Китая случайно рассекретил новый правительственный автомобиль

Руководитель Поднебесной продемонстрировал новую модель китайской марки Hongqi во время одной из плановых поездок. Некоторое удивление вызывают, во-первых, место, где впервые был использован седан, а во-вторых, слухи о его конструкции.

Неофициальный дебют представительского седана марки Hongqi ("Красный флаг"), известного под заводским обозначением N501, состоялся, как ни странно, во время поездки Си Цзиньпина по Африке: седан был использован для поездок руководителя Китая во время визита в Руанду.

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Как отмечает издание CarNewsChina, китайским лимузином глава КНР почему-то пользовался только в этой стране: во время других мероприятий в Африке он передвигался, к примеру, на BMW 7 серии и Mercedes-Maybach S600 Pullmann.

Компания Hongqi входит в состав концерна FAW, и производитель пока не спешит раскрывать технические детали. Однако, по некоторым предположениям вышеупомянутого издания, седан N501 представляет собой, по сути, "сборную солянку" из различных компонентов, которые китайские производители позаимствовали как по соседству в Азии, так и в Европе.

Путин снова пересел на Mercedes

К примеру, в основу платформы седана Hongqi могла быть положена "тележка" длиннобазной версии Audi A6, которая для китайского рынка выпускается совместным предприятием Audi и FAW. А под капотом лимузина длиной более 5 м может находиться уже используемый на некоторых других моделях Hongqi мотор V8-битурбо объемом 4,0 л, развивающий 375 л.с. и 530 Нм.. Этот двигатель якобы построен на базе аналогичного мотора Toyota, с которым у концерна FAW также имеется совместное предприятие.

На "Борт №1" такой седан явно не тянет - скорее, для правительственных нужд. Посмотрите, на каком лимузине-броневике Си Дзиньпин ездит у себя в Китае!

Как именно конструкторам Hongqi удалось интегрировать тойотовский мотор в шасси от Audi, пока не уточняется. Хотя у FAW имеется в этом плане богатый опыт: некоторое время назад, когда FAW выпускала по лицензии целую линейку моделей на базе Audi 100, на них устанавливались моторы Volkswagen, Nissan и даже Chrysler.

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