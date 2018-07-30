Правительство РФ продлило льготные автокредиты

Приобрести автомобиль по системе льготного кредитования в нашей стране можно будет вплоть до 2020 года. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства. В документе уточняется, что общий объем финансирования программы составит 15 млрд рублей, однако, пока не известно, идет речь лишь о 2018 годе или обо всем периоде действия программы льготного кредитования.

Зато стали понятны примерные объемы продаж, на которые рассчитывают в правительстве: до конца нынешнего года дилеры и банки, участвующие в программе, должны продать 45 000 машин, причем 5 800 из них – на Дальнем Востоке.

Этот регион, согласно документу, пользуется особым вниманием властей. Дело в том, что скидка по дополнительным программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" для жителей Дальневосточного федерального округа увеличена сразу до 25%. Таким способом кабинет министров рассчитывает пересадить приморцев с подержанных иномарок на автомобили, выпущенные в России. "Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей", - утверждается в документе.

Стоит напомнить, что программа льготного кредитования предусматривает скидку в 10% на уплату первоначального взноса по кредиту. Скидку предоставляет банк, которому государство впоследствии должно компенсировать эти расходы. Стоит также отметить, что некоторые предприимчивые покупатели, располагающие суммой, которая позволяет приобрести автомобиль без обращения в банк, все же оформляют льготный кредит на покупку, чтобы воспользоваться вышеупомянутой скидкой, кредит же погашают буквально через несколько дней.