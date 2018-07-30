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© YouTube

30 июля 2018 16:23

Автокурьезы 509

Машина едет - водитель танцует: опасный флешмоб взорвал соцсети!

Набирающий обороты в Instagram и YouTube новый челлендж, связанный с одной из композиций исполнителя Drake, привлек внимание правительственных органов сразу в нескольких странах. Власти посчитали флешмоб опасным для жизни. В общем-то, он реально опасный.

Суть челленджа, известного под названием In My Feelings Challenge, достаточно проста: нужно выйти на ходу из движущегося автомобиля и начать танцевать под одноименную композицию Drake – причем так, чтобы танец было видно из автомобиля. Как правило, развлекаются таким своеобразным способом пассажиры, причем автомобиль в режиме Drive с отпущенной педалью газа движется предельно медленно. Но даже в этой ситуации танцоры умудряются попадать в нелепые и травмоопасные ситуации.

Между тем, уже в нескольких странах СМИ отмечают, что полицией зафиксированы случаи, когда из движущегося автомобиля ради последующих лайков в соцсетях выходил водитель, или пассажиры – но делали это на высокоскоростной магистрали. Издание Autoblog прямо называет таких экспериментаторов "идиотами", ставящими под угрозу собственные жизни.

Повальное увлечение новой забавой вынудило власти некоторых стран опубликовать официальные заявления на этот счет. К примеру, в США специальный документ выпустил Национальный совет по транспортной безопасности, а власти Египта подчеркнули, что таким танцорам, если их действия будут зафиксированы полицией, может угрожать тюрьма – как раз за создание угрозы жизни и здоровью.

По какой причине флешмоб обрел такую невиданную популярность, и почему фоном для него стала именно эта композиция, не известно. В соцсети Instagram по хэштегу #InMyFeelingsChallenge сейчас доступно почти 400 000 публикаций, а на Youtube у официального клипа Drake – уже почти 5 млн просмотров.

 

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