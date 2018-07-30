Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином

Агентство Bloomberg опубликовало результаты аналитики, в которых приведены цены на бензин марки АИ-95 в 61 стране мира – от Северной Америки до Ближнего Востока. Российская Федерация, в которой литр бензина в среднем стоит 0,72 доллара за 1 литр, попала на 10 место.

Самым дешевым бензин оказался в Венесуэле, где топливо субсидируется государством – всего 1 цент за литр. Второе и третье места заняли Иран и Кувейт с показателями в 28 и 35 центов за 1 литр бензина соответственно. Кроме них, в десятку вошли Нигерия, Египет, Саудовская Аравия, Малайзия, Индонезия и ОАЭ, где бензин в среднем стоит 0,68 доллара за литр. Следом после России, к слову, аналитики поставили Пакистан. Самое же дорогое топливо – в Гонконге (2,1 USD/л), Норвегии (2,02 USD/л) и Нидерландах (1,93 USD/л).

Однако, следует учитывать, что ранжирование по абсолютной цене за литр топлива – это лишь один из аспектов исследования. Куда интереснее выглядит второй, где учитывается еще и средняя заработная плата. По этому параметру Россия оказалась лишь на 34 месте, между Словенией и Чехией. Уточняется, что жителю России, чтобы приобрести литр топлива, придется потратить примерно 2,5% среднего дневного заработка, который равен, по подсчетам Bloomberg, 29 долларов и 56 центов, то есть немногим более 1 800 рублей.

По количеству же топлива, израсходованного в среднем за год, и потраченных на него средств Россия вообще на 52 месте. Учитывая, что в среднем российский водитель тратит за год почти 330 литров бензина, на топливо у него уходит 2,2% всего годового дохода.