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© Андрей Шульдешов, АвтоВести

30 июля 2018 15:27

Новинки 64

Cерийный электрокар Porsche Taycan: 15 мин у розетки хватит на 400 км

В следующем году компания Porsche запустит на конвейер свой первый серийный электромобиль под названием Taycan. Задача догнать и опередить "Теслу" выполнена: электрокар не только быстро разгоняется и далеко уезжает, но и предлагает фантастическое время зарядки батарей.

Пресс-служба немецкой марки опубликовала технические и эксплуатационные характеристики электрического спорткара Porsche Taycan, который появится на рынке в 2019 году. Два синхронных электромотора полностью серийного "Тайкана" (по одному на каждой оси) суммарно развивают "более 600 л.с. (440 кВт)". Заявленный разгон до 100 км/ч занимает менее 3,5 секунды", а до 200 км/ч - менее 12 секунд.

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Высокоемкие литий-ионные батареи позволяют Porsche Taycan преодолевать более 500 км на полном заряде аккумуляторов, а вся электрическая энергосеть переведена на напряжение 800 Вт.

Она не только эффективнее по сравнению с 400-вольтовой системой, но и элементарно легче - силовая электропроводка здесь с более тонким сечением.  

 

Но куда интереснее другое. В "Порше" утверждают, что 15-ти минут зарядки с помощью скоростной станции достаточно, чтобы пополнить запас хода Taycan аж на 400 км! Это открывает новые возможности для путешествий на дальние расстояния, а среднестатистический пользователь сможет ездить с без подзарядки неделю.

 

Taycan получил сложную систему контроля батарей, которая позволяет быстро выводить их температуру в рабочий режим и охлаждать при больших нагрузках. В Европе и США Porsche сможет использовать унифицированные скоростные "чарджеры" CCS переменного и постоянного тока, а для рынков Китая и Японии электрокар приспособят под местный стандарт. 

На сегодняшний день пара десятков испытательных Porsche Taycan заброшена в ЮАР, где проходят интенсивные дорожные тесты на выносливость. Немцы заявили, что электрокар марки Porsche обязан "работать, как часы" даже в самых сложных условиях.

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