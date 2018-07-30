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© Bugatti

30 июля 2018 13:22

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Гиперкар за 370 млн рублей: первое видео

Около трех недель осталось до того момента, когда Bugatti представит свою интригующую новинку под названием Divo. Производитель продолжает по кусочкам показывать претендента на звание самого динамичного гиперкара планеты.

Первый тизер, выполненный в формате несколько зловещего видеоролика, демонстрирует задние фонари будущей новинки. Судя по видео, состоять они будут из нескольких десятков светодиодов и совершенно не напоминают светотехнику, применяемую на Bugatti Chiron. Стоит также отметить, что с этого тизера Bugatti начала сопровождать свои материалы в соцсетях, посвященные Divo, хэштегом #BuiltForCorners, намекая на коренное отличие гиперкара от уже существующей модели.

Второй анонс, на этот раз в виде фотографии, демонстрирует, судя по всему, один из боковых воздухозаборников, выполненный из карбона. Уже озвучены предположения, что внешне Bugatti Divo может напоминать концепт Bugatti Vision, созданный фирмой для гоночного симулятора Gran Turismo 6. Так или иначе, полностью экстерьер новинки компания рассекретит не ранее середины следующего месяца: "живая" премьера гиперкара намечена на 24 августа.

Пока же известно, что Bugatti Divo построят на платформе Chiron, сохранив ему чудовищный 16-цилиндровый мотор мощностью 1 500 л.с. Однако, по предварительным данным, гиперкар получит другую трансмиссию, облегченный кузов и несколько переработанное шасси. Об этом говорит вышеупомянутый хэштег, намекающий на то, что новый гиперкар может и не станет рекордсменом по абсолютной скорости, но зато будет куда лучше управляться.

Кроме того, по слухам, Divo сможет обойти Chiron и по показателям ускорения до 100 км/ч: самый динамичный Chiron проделывает это за 2,5 секунды.

Известно, что Bugatti собирается построить всего 40 экземпляров Divo и продать каждый из них по цене не менее 5 млн евро.

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