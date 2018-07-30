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© BMW

30 июля 2018 12:09

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Объявлены российские цены на новое купе BMW 8 Серии

Флагманское купе BMW 8 Серии уже доступно для заказа в России, хотя до появления "живых" машин остается еще несколько месяцев. По цене новинка оказалась сопоставима с "заряженным" седаном BMW M5 (то есть, дешево не будет).

Цены на новинку в нашей стране начинаются с отметки в 6 600 000 рублей – в такую сумму оценена базовая модификация с одним из двух доступных в России моторов. BMW 840d xDrive оснащается трехлитровым дизельным мотором, развивающим 320 л.с. и 680 Нм, причем на пик крутящего момента мотор выходит уже на 1 750 об/мин. На ускорение до 100 км/ч у дизельной "восьмерки" уйдет 4,9 секунды.

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Топовая версия BMW 8 Серии стоит заметно дороже – цены на бензиновую модификацию "восьмерки" начинаются с 8 290 000 рублей. До некоторой степени это обстоятельство объясняется тем, что BMW M850i xDrive появится в нашей стране сразу в исполнении М Performance. Оно подразумевает, к примеру, наличие уже в базовой комплектации спортивного дифференциала с электронным управлением, 20-дюймовых колес (у дизельного купе – 18-дюймовые) и спортивных же тормозных механизмов, которые для дизельной версии указаны в списке доступных опций.

 

BMW M850i получила новый 4,4-литровый V8, который развивает 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента и способен разгонать купе до 100 км/ч всего за 3,7 секунды.

Обе модификации купе оснащаются системой полного привода и переработанной в сторону большей спортивности 8-ступенчатой коробкой Steptronic. Обеим версиям положена адаптивная подвеска с системой динамической регулировки жесткости амортизаторов, а бензиновое купе можно опционально снабдить подвеской M Professional с системой подавления кренов.

 

И та, и другая "восьмерки" уже в базе оснащены салоном, полностью отделанным кожей Merino, многофункциональными креслами с электрорегулировками, памятью и вентиляцией, системой BMW Live Cockpit, акустикой Harman Kardon с 16 динамиками, камерой заднего вида и "умной" лазерной оптикой. Кроме того, предустановлен и широкий набор водительских ассистентов, включая систему динамического контроля курсовой устойчивости, систему помощи при трогании, парковочный ассистент, а также ассистент движения задним ходом.

 

Опционально BMW 8 серии в России можно будет оснастить активным круиз-контролем, системой ночного видения, ассистентом парковки с панорамным обзором и другими опциями.

Официальные дилеры BMW уже начали принимать заказы на новинку, но в дилерских центрах купе появится только 24 ноября.

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