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© JAC

27 июля 2018 19:00

Новинки 134

В России появится казахско-китайский пикап

Китайская марка JAC, известная в России в первую очередь легкими грузовиками, а во вторую – кроссоверами S3 и S5, заявила о готовности начать в нашей стране продажи полноценного пикапа JAC T6. Поставляться в Россию он будет с завода в Казахстане.

Еще в мае сообщалось, что пикап начал процедуру прохождения официальной сертификации. Однако, на данный момент она, судя по всему, еще не завершена. Впрочем, время у производителей и их представителей еще есть: по информации издания "Автосреда", старт продаж пикапа в России запланирован на октябрь.

Основой конструкции четырехдверного пикапа JAC T6 является традиционная лонжеронная рама. При длине в 5,3 м и дорожном просвете в 2016 мм пикап, по официальным данным, способен перевозить до 900 кг. В Казахстане выпускаются несколько модификаций T6, которые отличаются, в частности, типом привода: пикап может быть как заднеприводным, так и оснащаться системой полного привода с раздаточной коробкой.

Кроме того, отличаются они и силовыми агрегатами. JAC T6 комплектуется либо двухлитровым бензиновым мотором мощностью 190 л.с. (290 Нм), либо 138-сильным дизелем (320 Нм) того же объема. Оба мотора агрегатируются с 6-ступенчатой механикой.

В Казахстане JAC T6 стоит как минимум 7 280 000 тенге, что в рублях составит более 1,3 млн. По данным издания, вероятнее всего, примерно того же порядка цен на пикап стоит ожидать и в России. В список доступного оборудования для новинки, как предполагается, войдут отделка салона искусственной кожей, мультимедийная система с 7-дюймовым монитором, кондиционер и тому подобное.

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