Названы сроки возвращения в Россию марки Opel

Правда, пока окончательное решение не принято, но возможность старта продаж Opel в нашей стране активно обсуждается в руководстве марки. Об этом сообщает издание Autonews со ссылкой на представителя европейского подразделения Opel Михаэля Гюнтгенса. Он назвал российский рынок "очень привлекательным" для фирмы, не пожелав вдаваться в дополнительные подробности.

Однако, их сообщили российские источники, знакомые с ситуацией, которые подтвердили, что обсуждение возможностей начала продаж автомобилей Opel в России обсуждается весьма активно. По слухам, Opel может вернуться в Россию сразу с тремя моделями – семейством Astra, вседорожником Grandland X и коммерческим фургоном Combo.

Называются и предварительные сроки старта продаж: о своем возвращении на российский рынок Opel может объявить в начале следующего года. Более того, фирма рассчитывает возобновить производство своих машин на отечественных мощностях. Если ранее "Опели" выпускались в Калининграде и Санкт-Петербурге, то сейчас в компании рассматривают вопрос о наладке производства автомобилей на заводе в Калуге.

Марка Opel покинула Россию в марте 2015 года, мотивировав это решение резким спадом продаж на фоне экономической ситуации. Сейчас, по всей видимости, компанию устраивают как ситуация на российском рынке, так и собственное положение, которое после перехода из состава General Motors под патронаж французской группы PSA могло существенно улучшиться.