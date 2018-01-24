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© Jaguar Land Rover
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Jaguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace

Компания Jaguar объявила о готовности к началу официальных продаж первого электрокроссовера марки в России. Озвученная цена делает Jaguar I-Pace самым дорогим вседорожником марки в нашей стране и вполне сравнимым по стоимости с Range Rover Sport.

Цена электрического кроссовера Jaguar I-Pace, как сообщило российское представительство марки, будет начинаться с отметки в 5 825 000 рублей за базовую комплектацию S. Более богато укомплектованная версия SE обойдется в 6 281 000 рублей, HSE оценена в 6 768 000 рублей, а специальная "стартовая" модификация First Edition будет стоить как минимум 7 353 000 рублей.

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Подробности комплектаций электрокроссовера для России пока не называются. Однако, известно, что Jaguar оснащает I-Pace такими опциями, как продвинутая мультимедийная система с адаптивной системой навигации, способной оптимизировать запас хода, системой с элементами искусственного интеллекта, которая подстраивает настройки климата и мультимедиа под предпочтения владельца, и тому подобное.

Пока Jaguar I-Pace оснащается единственной силовой установкой – двумя электромоторами с отдачей по 200 л.с. 900-киловаттная батарея обеспечивает запас хода до 480 км, а пополнить ее энергозапас с нуля до 80% можно всего за 40 минут – правда, для этого потребуется специальное зарядное устройство. В длину I-Pace вытянулся на 4 882 мм при колесной базе в 2 990 мм, и, следовательно, сопоставим по габаритам с моделью F-Pace. Объем багажного отделения составляет от 656 до 1 453 л.

Дата появления "живых" электрокаров в шоу-румах Jaguar в России пока не называется.

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