АвтоВАЗ вернется к "безвтыковым" моторам

Такие моторы зовут "безвтыковыми", то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны не "втыкаются" в поршни, в днищах которых на этот случай предусмотрены специальные проточки.

У АвтоВАЗа такие моторы раньше были, но после после модернизации и установки облегченной шатунно-поршневой группой уже не было гарантии, что клапаны не загнет после встречи с поршнями.

И вот теперь в Тольятти решили вернуть "безвтыковые" моторы, пишет CARscope.ru со ссылкой на свои источники. Поставщик завода, компания Federal Mogul, освоила производство поршней с выточками (лунками, цековками) в днище, которые позволят клапанам остаться целыми при обрыве ремня ГРМ.

Новая поршневая группа пойдет сразу на несколько мторов. Это 8-клапанный ВАЗ-11186 мощностью 87 л. с. и 16-клапанные моторы ВАЗ-21126 с отдачей 98 л. с. и ВАЗ-21127, выдающий 106 л. с., которые устанавливают на семейство автомобилей Kalina и Granta.

Брат 127-го мотора - 106-сильный двигатель ВАЗ-21129, предназначенный для Vesta и Xray, - тоже должен получить "безвтыковую" версию в ближайшее время. А вот новый агрегат ВАЗ-21179 объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с. пока обойдется старой поршневой группой.

Доработанные моторы представят вместе с рестайлинговой Granta на Московском автосалоне в августе.