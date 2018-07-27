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© carscoops.com

27 июля 2018 17:08

Новинки 54

Почти рассекречен "подогретый" Mercedes-AMG GLE 53

Самая мощная версия будущего вседорожника с индексом AMG 63 уже попадалась на глаза фотошпионам, а сейчас настало время и менее экстремальной, но тоже очень быстрой модификации. По слухам, "подогретый" кроссовер станет "мягким" гибридом.

Опубликовавшее изображения тестового прототипа кроссовера издание Carscoops утверждает, что на них запечатлена именно версия AMG 53. Ее основное внешнее отличие – четыре круглых "ствола" оконечников выхлопной системы, тогда как наиболее мощный Mercedes-AMG GLE 63 щеголяет трапециевидными оконечниками.

Mercedes-Benz намекнул на интерьер нового поколения GLE...

Кроме того, "пятьдесят третий" кроссовер лишили фирменной радиаторной решетки Panamericana и соорудили ему не такой экстремальный аэродинамический обвес.

Что касается силовой установки, то, по предварительным данным, она будет идентична той, что применяется на прочих модификациях AMG 53 модельной линейки концерна. Соответственно, вседорожник получит трехлитровую рядную "шестерку" с турбонаддувом и 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost. Развивать они смогут, по слухам, около 460 л.с. и 770 Нм крутящего момента.

Работать этому агрегату предстоит в паре с системой полного привода и фирменным 9-ступенчатым автоматом. Соответственно, предполагается, что Mercedes-AMG GLE 53 сможет набирать первые 100 км/ч примерно за 5 секунд.

Mercedes-Benz должен осуществить премьеру нового поколения кроссовера GLE до конца нынешнего года, однако, пока неизвестно, будут ли продемонстрированы AMG-модификации вместе со стандартными. Если этого не случится, их, вероятнее всего, представят в начале 2019 года.

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