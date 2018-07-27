Hyundai выпустит "горячее" пятидверное купе

Производитель распространил целую серию официальных изображений будущего спорткара, на которых он, впрочем, представлен в плотном заводском камуфляже. Фотографии должны подтвердить, что Hyundai приступила к серии активных испытаний i30 N Fastback, прежде чем отрапортовать о готовности новинки к выходу на рынок.

Тестирование спорткара проводится в том числе и на знаменитом треке Нюрбургринг, где Hyundai располагает собственным техническим центром. Однако, корейцы утверждают, что программа испытаний не ограничивается гоночными трассами, и прототипы "гоняют" в том числе и по дорогам общего пользования с разными типами покрытия по всей Европе.

Судя по фото, быстрая пятидверка получит развитый бодикит с агрессивными воздухозаборниками, массивным спойлером на крышке багажника и задним диффузором, а также более крупные колесные диски. По технической части фастбэк, вероятнее всего, будет идентичен хэтчбеку.

Таким образом, Hyundai i30 N Fastback может получить адаптивную подвеску и двухлитровый турбомотор, который имеет два варианта форсировки – 250 и 275 л.с. Соответственно, до 100 км/ч будущая новинка сможет ускоряться примерно за 6 секунд. Hyundai обещает полностью рассекретить свой новый спорткар ближе к концу года.