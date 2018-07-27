Хардкорный Lamborghini Aventador вернул марке рекорд Нюрбургринга

С прошлого года рекорд Нюрбургринга в этом сегменте принадлежал самому мощному в истории Porsche 911 с атмосферным мотором – 700-сильному GT2 RS. Под управлением тест-пилота фирмы Ларса Керна купе проехало круг по знаменитому треку за 6 минут и 47,3 секунды.

Однако, Lamborghini распространила видео, из которого становится понятно, что Aventador SVJ, который пока официально не рассекречен, смог улучшить это время. Пилотировал суперкар гонщик Марко Мапелли, и ему удалось опередить немецких коллег на 2,3 секунды: время новинки "с круга" составляет 6 минут и 44,97 секунды.

Интересно, что до рекорда, установленного Porsche 911 GT2 RS, звание самого быстрого серийного автомобиля на Нюрбургринге принадлежало тоже купе Lamborghini – экстремальному Huracan Performante, который отличался в том числе и целой системой активных аэродинамических элементов.

Ту же систему получит и Aventador SVJ, и это, пожалуй, единственное, что о нем известно в точности. Остальные данные пока носят характер слухов. По некоторым сведениям, версия SVJ будет отличаться более легким кузовом, измененным механизмом рулевого управления, переработанным шасси с иной системой подруливания задних колес и новым "мозгом" системы полного привода, а также модернизированным двигателем. Утверждается, что суперкар снабжен 770-сильным V12 объемом 6,5 л.

Официальный дебют Lamborghini Aventador SVJ намечен на выставку в калифорнийском Монтерее, которая состоится в августе.