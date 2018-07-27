Путин снова пересел на Mercedes

В Йоханнесбурге, где 26-27 июля проходит саммит БРИКС, российских "Аурусов" не будет: по крупнейшему городу ЮАР Владимир Путин передвигается на прежнем бронированном лимузине "Мерседес". Кадры с немецкой машиной опубликовал в Twitter "Кремлевский пул РИА", не уточнив причины отказа Путина в поездке от нового российскиого лимузина Aurus.

Пободная смена машин главой России происходит уже не первый раз. Так, Владимир Путин 5 июня нанес официальный визит в Вену, где тоже передвигался на уже привычном бронированном Mercedes-Benz S600 Pullman.

Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что на сегодняшний день в гараже главы государства пока еще нет такого количества "Кортежей", чтобы использовать их как в России, так и в зарубежных поездках.



"Просто пока машин мало", - заявил Песков.



По всей видимости, гараж ФСО будет полноценно укомплектован автомобилями проекта "Кортеж" в конце 2018 года.

Отметим, что официальная публичная премьера всех автомобилей марки Aurus (кроме внедорожника) состоится в рамках Московского автосалона в конце августа 2018 года. Тогда же начнут собирать предзаказы, а первые автомобили для частных клиентов отгрузят заказчикам в первой половине 2019 года.