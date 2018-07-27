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© Kia

27 июля 2018 10:04

Аналитика 120

В 2018 году в РФ больше всего выросли продажи не самых популярных машин

Аналитики подвели итоги продажи новых автомобилей в России за 1 полугодие. Рост показали все сегменты, но больше всего взлетели продажи у автомобилей, которые в нашей стране традиционно бестселлерами не считаются.

За это полугодие в России проданы 791,2 тыс. новых легковых автомобилей (+18,8%), сообщает "Автостат". Лидером по объему продаж класс SUV, где за полгода купили 338,6 тыс. кроссоверов и внедорожников (+23,6%).

Машины премиальных марок уходят на вторичку быстрее, чем массовые...

Первое место тут ожидаемо заняла Hyundai Creta (33 224 шт.; +37,6%), за ней Renault Duster (21 290 шт.; +7,5%) и Kia Sportage (16 660 шт.; +30,2%).

На втором месте сегмент В: 304,3 тыс. проданых автомобилей и рост на +13,3%. Тройку лидеров здесь образуют Kia Rio (51 558 шт.; +11,7%), Lada Vesta (49 635 шт.; +43,5%) и Granta (45 672 шт.; +8,8%).

Третий - сегмент С, который вырос на 6,9%. За полгода реализация машин этого класса составила 53,7 тыс. единиц. В лидерах Skoda Octavia (11 938 шт.; +10,8%), Kia Ceed (10 681 шт.; +35,6%) и Ford Focus (7 654 шт.; +18,4%).

Cегмент D прирос на 16,1% (38,9 тыс. реализованных автомобилей). В сегменте пикапов продажи выросли на треть (+32,9%) и составили 5 200 единиц. В сегменте Е также отмечается пусть небольшая, но положительная динамика – 9 500 шт.(+0,3%).

Но самый большой рост показали сегменты, у которых в количественном выражении имеют скромные продажи. Так, более чем в полтора раза увеличились продажи автомобилей сегментов минивэнов и компактвэнов MPV (+72,3%; 9 200 шт.). Лидером за отчетный период стала Kia Soul: продаже ее выросли на 82,1% и достигли 7,4 тыс. экземпляров. На втором месте - Peugeot 3008, продажи которого увеличились в 4 c лишним раза (+332,3%) до 856 шт. Тройку замыкает Toyota Alphard с результатом 544 автомобиля (+5,8%).

Также взрывной рост показали автомобили класса A (+64,2%; 2 600 шт.) и сегмента легких "каблучков" (+57,9%; 23 000 шт.). В первом лидируют Kia Picanto, smart fortwo и smart forfour, во втором - Lada Largus, Renault Dokker и Volkswagen Caddy.

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