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© Toyota

26 июля 2018 18:01

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В России начали продавать пикап Toyota Hilux в новой спецверсии

На российском рынке стартовал прием заказов на Toyota Hilux в новом исполнении Exclusive. Машина отличается внешним оформлением и доработками в салоне.

В России посчитали все пикапы...

Внешне Toyota Hilux в версии Exclusive отличается оригинальными передним  бампером, решеткой радиатора и легкосплавными колесными дисками на 18 дюймов, а также обновленной интегрированной подножкой заднего бампера с серебристой вставкой.

В салоне - черный цвет и обивка сидений из перфорированной кожи, оригинальное оформлениее панели приборов, черная отделка потолка и замена серебристых вставок на центральной консоли, дверных панелях, рулевом колесе и селекторе АКП на черный лак. Ключ зажигания с системой Smart Entry & Start тоже получил свой дизайн.

Toyota Hilux Exсlusive доступен с 2,8-литровым турбодизельным двигателем (177 л. с.), 6-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией.

Цена новой версии составит от 2 699 000 рублей.

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