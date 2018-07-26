В России начали продавать пикап Toyota Hilux в новой спецверсии

Внешне Toyota Hilux в версии Exclusive отличается оригинальными передним бампером, решеткой радиатора и легкосплавными колесными дисками на 18 дюймов, а также обновленной интегрированной подножкой заднего бампера с серебристой вставкой.

В салоне - черный цвет и обивка сидений из перфорированной кожи, оригинальное оформлениее панели приборов, черная отделка потолка и замена серебристых вставок на центральной консоли, дверных панелях, рулевом колесе и селекторе АКП на черный лак. Ключ зажигания с системой Smart Entry & Start тоже получил свой дизайн.

Toyota Hilux Exсlusive доступен с 2,8-литровым турбодизельным двигателем (177 л. с.), 6-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией.

Цена новой версии составит от 2 699 000 рублей.