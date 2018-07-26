Бренд Genesis обошел Porsche по индексу удовлетворенности

JD Power рассчитывает свои рейтинги исходя из опросов покупателей. Нынешний составлен на основе 68 000 анкет, в каждой из которых по 77 вопросов, касающихся различных потребительских качеств автомобиля. Стоит уточнить, что опрос этот проводится через три месяца после покупки, чтобы дать владельцу время вникнуть во все особенности конкретной машины.

На этот раз рейтинг удовлетворенности возглавил корейский премиальный бренд Genesis, который по результатам опросов набрал 884 балла из 1000. При этом Genesis на 1 балл опередил прошлогоднего лидера рейтинга – марку Porsche, а третье место с результатом в 863 балла заняли баварцы из BMW.

Кроме них, в первой десятке значатся Lincoln, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Cadillac, Land Rover, Lexus, Infiniti и Jaguar – как легко заметить, брендов, представляющих масс-маркет, в этом спискек нет.

Зато они есть в конце таблицы: закрывают опубликованный рейтинг марки Mitsubishi, Mazda, Jeep, Subaru и Nissan. При этом аналитики агентства заявили, что именно Mitsubishi продемонстрировала самый резкий рывок в качестве, набрав за прошедший год сразу 33 очка. Быстрее же всех сбавляла темпы марка Jaguar, потерявшая 11 очков.

Кроме того, в JD Power заявили об общем росте уровня удовлетворенности – средний показатель вырос с прошлого года на 10 очков (до 820), а также о сокращении среднего разрыва между масс-маркетом и премиальным сегментом: в прошлом году он составлял 41 балл, а сейчас – 37.