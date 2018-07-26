Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
УАЗ выпустит дешевого конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4

УАЗ выпустит дешевого конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4
374834
Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости

Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости
179403
За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля

За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля
180476
© Genesis

26 июля 2018 16:05

Автопром 168

Бренд Genesis обошел Porsche по индексу удовлетворенности

Агентство JD Power опубликовало очередную версию своего ежегодного рейтинга удовлетворенности потребителей. Нынешний рейтинг озадачивает своими результатами: корейцы впервые вскарабкались на вершину, при этом обойдя все немецкие бренды.

JD Power рассчитывает свои рейтинги исходя из опросов покупателей. Нынешний составлен на основе 68 000 анкет, в каждой из которых по 77 вопросов, касающихся различных потребительских качеств автомобиля. Стоит уточнить, что опрос этот проводится через три месяца после покупки, чтобы дать владельцу время вникнуть во все особенности конкретной машины.

Названы страны Европы с самым доступным бензином (Россия - не лидер)...

На этот раз рейтинг удовлетворенности возглавил корейский премиальный бренд Genesis, который по результатам опросов набрал 884 балла из 1000. При этом Genesis на 1 балл опередил прошлогоднего лидера рейтинга – марку Porsche, а третье место с результатом в 863 балла заняли баварцы из BMW.

Кроме них, в первой десятке значатся Lincoln, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Cadillac, Land Rover, Lexus, Infiniti и Jaguar – как легко заметить, брендов, представляющих масс-маркет, в этом спискек нет.

Зато они есть в конце таблицы: закрывают опубликованный рейтинг марки Mitsubishi, Mazda, Jeep, Subaru и Nissan. При этом аналитики агентства заявили, что именно Mitsubishi продемонстрировала самый резкий рывок в качестве, набрав за прошедший год сразу 33 очка. Быстрее же всех сбавляла темпы марка Jaguar, потерявшая 11 очков.

Кроме того, в JD Power заявили об общем росте уровня удовлетворенности – средний показатель вырос с прошлого года на 10 очков (до 820), а также о сокращении среднего разрыва между масс-маркетом и премиальным сегментом: в прошлом году он составлял 41 балл, а сейчас – 37.

Фотогалерея 1 фото

Дороги

Цены на бензин в России по-прежнему растут

Новинки

Хардкорный Lamborghini сможет объехать экстремальный Porsche

В Европе раскрыли новую схему мошенничества автопроизводителей Европейская комиссия пришла к выводу, что автопроизводители уже сейчас пытаются воздействовать на новые экостандарты, которые будут приняты лишь в 2020 году. Компании обвиняются в попытке завысить базовый порог выбросов вредных веществ.
Организаторы похоронили Детройтский автосалон (теперь это летний автофестиваль!) Организаторы моторшоу в Детройте готовы расстаться со статусом первой в календаре крупной выставки ради повышения посещаемости мероприятия. Только что выяснились некоторые детали касательно полного "пеформатирования" автосалона – в том числе и новая дата проведения.
Умер глава Fiat-Chrysler Серджио Маркионне Буквально на днях состояние здоровья Серджио Маркионне резко ухудшилось, и топ-менеджер попал в реанимацию. Сегодня, 25 июля, стало известно, что глава FCA ушел из жизни в возрасте 66 лет.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера