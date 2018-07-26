Цены на бензин в России по-прежнему растут

В июне нынешнего года цены на бензин выросли в 82 субъектах федерации, сообщает Росстат. При этом в 21 регионе страны они увеличились сразу на 3%. Рекордсменом по росту стоимости бензина среди регионов стала Республика Тыва, где цифры на ценниках АЗС выросли на 7,5%. Следом за ней – Алтай (5,7%) и Северная Осетия (5,4%). В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 2,8%, в Санкт-Петербурге – на 1,4%.

При этом в некоторых регионах цены на бензин, как ни странно, взяли обратный курс. К примеру, в Ивановской области топливо подешевело на 1,3%.

Что касается цен производителей на бензин, то они в среднем выросли на 3,7%. Его удорожание отмечено в 11 субъектах Российской Федерации (от 2,7% в Тюменской области до 24,1% в Астраханской области). В Москве цены производителей на бензин сохранились на уровне мая 2018 года. В 6 субъектах Российской Федерации отмечено его удешевление (от 4,1% в Пермском крае до 9,4% в Ярославской области).

Между тем, замглавы Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников ранее заявлял, что резкого скачка цен на бензин в России ожидать не следует. По его мнению, как сообщает ТАСС, принятые правительством меры позволили стабилизировать рынок и существенно замедлить темпы роста цен. В числе принятых мер, к примеру, наделение правительства правом повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%.