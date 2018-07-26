Подорожание ОСАГО отложено, но ненадолго

Банк России просто не успевает зарегистрировать в Минюсте нормативный акт, в котором, собственно, и прописаны детали расширения тарифного коридора. Именно поэтому введение в действие новых тарифов перенесено на начало осени. Конкретные сроки регулятор пока не называет.

"Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормативным актом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но технически не успеваем это сделать. Надеемся на начало осени", – цитирует РБК главу департамента страхового рынка ЦБ Филиппа Габунию. По его словам, "сдвижка по срокам" происходит сугубо по техническим причинам.

Проект новых тарифов и порядка их применения был опубликован Центробанком в начале лета. Согласно проекту, на 20% в обе стороны тарифный коридор вырастет для всех категорий транспорта, за исключением мотоциклов и легковых машин юридических лиц: для них сделано некоторое послабление. Верхняя граница тарифа для этих категорий увеличится на 10,9% и 5,7% соответственно.

Таким образом, базовый тариф для частных автовладельцев будет выбираться из диапазона от 2 746 до 4 942 рублей. Мотоциклистам стоимость полиса будут рассчитывать, исходя из базового тарифа от 649 до 1 407 рублей, а корпоративным автомобилям – от 2 058 до 2 911 рублей.

Кроме того, в проекте Центробанка содержатся и другие предложения. Они включают закрепление страховой истории за конкретным водителем, некоторые доработки механизма применения КБМ, увеличение числа коэффициентов, которые влияют на конечную стоимость полиса, и тому подобное.