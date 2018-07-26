Более половины всего транспортного налога платят менее четверти автомобилистов

Выяснилось, что основные поступления в бюджет за счет транспортного налога обеспечивает очень малая группа автомобилистов – те, кто владеет автомобилями с двигателями мощнее 150 л.с. Таковых в России набралось лишь 13% (чуть более 5 млн машин), а вот заплатили они уже 56 миллиардов рублей – это 55% всех поступлений.

Соответственно, автомобилей с моторами меньшей мощности, которых среди российского автопарка – 87%, насчитывается в нашей стране около 33 млн. А количество денег, которые государство получило с этих автомобилистов в виде транспортного налога, составляет порядка 46 млрд рублей, или 45% от всех поступлений.

Интересно, что категория от 100 до 150 л.с., по подсчетам налоговиков, планомерно набирает обороты: их доля в российском автопарке увеличилась до 40%. А вот маломощные автомобили, наоборот, становятся менее востребованными, несмотря на то, что ставка транспортного налога для категории до 100 л.с. самая щадящая.

Такой перекос в объемах выплат связан с действующей в России прогрессивной шкалой исчисления транспортного налога. Как уточняет "Интерфакс", для автомобилей мощностью до 100 л.с. ставка составляет 2,5 рубля за лошадиную силу, от 100 до 150 л.с. - 3,5 рубля, от 150 до 200 л.с. - 5 рублей, от 200 до 250 л.с. - 7,5 рублей, от 250 л.с. и выше - 15 рублей. Вместе с тем, субъекты РФ могут эти ставки повышать или понижать, но не более чем в десять раз. Кроме того, Минпромторг России ежегодно утверждает список автомобилей с повышенным коэффициентом ставок, который зависит от стоимости и года выпуска машины.