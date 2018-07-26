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© JRL

26 июля 2018 12:08

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Анонсированы российские обновления для Range Rover

В России флагманский внедорожник компании JLR 2019 модельного года поступит в продажу в середине следующего месяца. Однако, уже сейчас известно, как именно обновится Range Rover: изменения коснутся как технической части, так и списка доступного оборудования.

Пожалуй, основным новшеством можно назвать модернизированный восьмиступенчатый автомат, с которым теперь агрегатируется 4,4-литровый дизель. Утверждается, что благодаря обновлению коробки 339-сильный мотор будет расходовать меньше топлива и выбрасывать в атмосферу меньше углекислого газа.

В России начнут продавать модернизированный Range Rover Sport...

Кроме того, стал умнее адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go. Ему полагается ассистент рулевого управления, который способен поддерживать движение в пределах полосы. Электроника при этом ориентируется либо на разметку, либо, если она плохо различима, на положение впередиидущего автомобиля.

Новый дизельный мотор, который Range Rover получил в Европе, до России пока не добрался. В Старом свете известный у нас трехлитровый агрегат мощностью 249 л.с. уступил свое место двигателю, способному обеспечивать 275 л.с. и 625 Нм крутящего момента. Зато у нас продолжает продаваться внедорожник с гибридной силовой установкой, в составе которой – двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 300 л.с. и электродвигатель, развивающий 116 л.с. Такой Range Rover способен проехать на электротяге до 51 км.

Если гибридный Range Rover оценен в России как минимум в 8 216 000 рублей, то базовая комплектация внедорожника стоит заметно дешевле – 6 734 000 рублей. Как изменятся цены на Range Rover со сменой модельного года, пока неизвестно: производитель, вероятнее всего, обнародует цифры ближе к старту продаж.

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