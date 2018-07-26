В России решено создать аукционы "красивых" номеров

Инициативу создания аукционов "красивых" номеров выдвинули депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, сообщает РИА "Новости".

"Поручить комитету ГД по транспорту и строительству вместе с правительством РФ разработать для внесения на рассмотрение Госдумы проект федерального закона в целях реализации распоряжения правительства РФ от 1 августа 2010 года №1310-р в части установления правил организации и проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств", - говорится в тексте постановления, который был принят нижней палатой парламента.

"В первом чтении в данном законопроекте была еще одна новелла, которая говорила о необходимости проведения в нашей стране аукционов по продаже так называемых "красивых" номеров. Этот вопрос висит в воздухе уже несколько десятилетий и требует законодательного обеспечения", - заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Игорь Лебедев на пленарном заседании в среду.

Инициатива, согласно которой автомобилисты смогут сами выбирать понравившееся им буквенно-цифровое обозначение за определенную плату, была внесена на рассмотрение

Еще в 2011 году бывший глава ГИБДД Владимиром Федоровым предлагал дать автовладельцам возможность выбирать те комбинации букв и цифр, которые нравятся.