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© twitter.com/elonmusk

25 июля 2018 18:53

Автопром 248

Электрическая Tesla Model 3 поступила в открытую продажу

Предоплата, многомесячное ожидание и отсутствие выбора версий - до недавних пор покупатели становились владельцами Model 3 именно по такому сценарию. Сейчас ажиотаж по предзаказам снизил градус, и Tesla вывела свой электрокар в свободный доступ и сразу в нескольких модификациях.

Как стало известно "АвтоВестям", клиенты и поклонники американской марки Tesla начали получать уведомления от производителя о старте свободных продаж электрической модели Tesla Model 3 - без резервирования и предзаказа. На официальном сайте "Теслы" работает конфигуратор, а заявленный срок ожидания машины в выбранном исполнении составляет 2-4 месяца. Это примерно соответствует тому, сколько предлагают подождать другие автопроизводители при составлении индивидуальной комплектации.

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На сегодняшний день Tesla Model 3 доступна в трех далеко не базовых версиях Long Range + Premium Interior (увеличенный до 500 км запас хода и улучшенная отделка интерьера). Самая "дешевая" из них - это заднеприводный электрокар за 49 000 долларов с одним электромотором, разгоном до 100 км/ч за 5,3 с и максималкой в 225 км/ч. 

К базовой машине добавились новые модификации с двумя электромоторами и полным приводом (по одному двигателю на каждую ось) - Dual Motor All-Wheel Drive. Начальный вариант стоимостью 53 000 долларов разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и способен развивать 233 км/ч. Топовое исполнение Performance за 64 000 долларов еще быстрее: 3,7 с и 249 км/ч соответственно.

А вот обещанная Илоном Маском доступная Tesla Model 3 по цене 35 000 долларов в продажу пока не поступила. На официальном сайте "Теслы" указано, что такие машины начнут выпускать и передавать клиентам аж через 6-9 месяцев.

Отметим, что свободная продажа Tesla Model 3 пока открыта только при покупке на территории США. В Европе же электрокар все еще доступен только по предзаказу в порядке очереди, и такой режим продаж продлится до 2019 года.

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