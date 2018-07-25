В Европе раскрыли новую схему мошенничества автопроизводителей

Автопроизводители массово завышали результаты тестов на содержание вредных веществ в выхлопах автомобилей (разумеется, в пределах установленных законом границ), чтобы принудить специалистов установить более комфортные для них пороги значений будущих экологических стандартов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследовательский центр Еврокомиссии.

Специалисты проанализировали 114 пакетов данных и пришли к выводу, что испытания проводились таким образом, чтобы спровоцировать некорректные результаты. Преднамеренных искажений результатов добивались, к примеру, путем выставления на тесты автомобиля с разряженным аккумулятором – в этом случае часть энергии двигателя уходила на его подзарядку, а значит, мотор потреблял дополнительное топливо. Использовалась и возможность принудительного отключения системы "старт-стоп", которая, временно отключая двигатель, также оказывает ощутимое влияние на количество вредных веществ в выхлопе. Кроме того, упоминаются и некие манипуляции с программным обеспечением коробок передач.

В Еврокомиссии считают, что путем таких манипуляций автопроизводители провоцируют завышение экологических стандартов, которые еще даже не вступили в действие. Новые стандарты должны быть приняты лишь в 2020 году (следующее ужесточение экологических норм запланировано на 2025 год), а воздействовать на них компании пытаются уже сейчас. При этом никаких конкретных названий, брендов или имен названо не было.

Однако, утверждается, что путем независимых дополнительных испытаний было выявлено расхождение в 4,5% между результатами, полученными Еврокомиссией и результатами, задекларированными производителями.

В сентябре 2018 года в Европе должен вступить в силу новый стандарт проведения испытаний, названный WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, "Всемирная гармонизированная процедура тестов для легковых автомобилей"), который считается более строгим, нежели действующий ныне NEDC. Дело в том, что он включает в себя сценарии, куда более приближенные к условиям реальной эксплуатации автомобилей. Для подготовки к новым испытательным процедурам многие европейские производители либо поставили на паузу, либо вообще прекратили производство целого ряда моделей.