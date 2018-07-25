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© hpicheck.com

25 июля 2018 17:44

Автопром 703

В Европе раскрыли новую схему мошенничества автопроизводителей

Европейская комиссия пришла к выводу, что автопроизводители уже сейчас пытаются воздействовать на новые экостандарты, которые будут приняты лишь в 2020 году. Компании обвиняются в попытке завысить базовый порог выбросов вредных веществ.

Автопроизводители массово завышали результаты тестов на содержание вредных веществ в выхлопах автомобилей (разумеется, в пределах установленных законом границ), чтобы принудить специалистов установить более комфортные для них пороги значений будущих экологических стандартов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследовательский центр Еврокомиссии.

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Специалисты проанализировали 114 пакетов данных и пришли к выводу, что испытания проводились таким образом, чтобы спровоцировать некорректные результаты. Преднамеренных искажений результатов добивались, к примеру, путем выставления на тесты автомобиля с разряженным аккумулятором – в этом случае часть энергии двигателя уходила на его подзарядку, а значит, мотор потреблял дополнительное топливо. Использовалась и возможность принудительного отключения системы "старт-стоп", которая, временно отключая двигатель, также оказывает ощутимое влияние на количество вредных веществ в выхлопе. Кроме того, упоминаются и некие манипуляции с программным обеспечением коробок передач.

В Еврокомиссии считают, что путем таких манипуляций автопроизводители провоцируют завышение экологических стандартов, которые еще даже не вступили в действие. Новые стандарты должны быть приняты лишь в 2020 году (следующее ужесточение экологических норм запланировано на 2025 год), а воздействовать на них компании пытаются уже сейчас. При этом никаких конкретных названий, брендов или имен названо не было.

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Однако, утверждается, что путем независимых дополнительных испытаний было выявлено расхождение в 4,5% между результатами, полученными Еврокомиссией и результатами, задекларированными производителями.

В сентябре 2018 года в Европе должен вступить в силу новый стандарт проведения испытаний, названный WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, "Всемирная гармонизированная процедура тестов для легковых автомобилей"), который считается более строгим, нежели действующий ныне NEDC. Дело в том, что он включает в себя сценарии, куда более приближенные к условиям реальной эксплуатации автомобилей. Для подготовки к новым испытательным процедурам многие европейские производители либо поставили на паузу, либо вообще прекратили производство целого ряда моделей.

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