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© Ford

25 июля 2018 16:49

Дороги 263

Найден простой способ избавиться от дорожных пробок

Компания Ford инициировала исследование явления так называемых "фантомных" пробок, очень часто возникающих на шоссе в период отпусков. Выяснилось, что многие современные автомобили - и Ford в их числе - уже оснащаются средством, которое способно регулировать трафик.

"Фантомными" те пробки, о которых говорят в компании Ford, называются потому, что возникают безо всяких видимых причин. Как утверждают исследователи, явление это не такое уж редкое: дорожная ситуация может превратиться из мирной в напряженную за несколько секунд благодаря, к примеру, резкому перестроению или тому, что водитель отвлекся от управления и резко ударил по тормозам и тому подобное.

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Цепная реакция, к которой приводит, допустим, вышеупомянутое резкое торможение, может спровоцировать затор длиной в несколько километров.

Инженеры Ford и их коллеги из американского университета Вандербильда решили поставить эксперимент, в ходе которого планировалось проверить влияние современных водительских ассистентов на эффект "фантомной пробки". Ради проверки на закрытый участок дороги вывели 36 автомобилей, оснащенных системой адаптивного круиз-контроля АСС, и провели несколько тестовых заездов. Дорожная ситуация изучалась с разных сторон: при системе АСС, включенной у всех участников эксперимента, у всех отключенной и задействованной только у части автомобилей.

Исследователи пришли к выводу, что адаптивный круиз-контроль способен серьезно ослабить последствия внезапных торможений и сгладить эффект, который приводит к образованию затора, практически до нуля. Причем это воздействие на трафик наблюдалось даже в том случае, когда ассистент был активирован лишь у одного автомобиля из трех. При внезапном торможении автомобилей впереди люди тормозили резче, чем этого требовала ситуация, и это порождало "волну" торможений, практически парализовавшую движение, отмечают экспериментаторы.

Система адаптивного круиз-контроля способна автоматически поддерживать постоянное расстояние до впередиидущего автомобиля, автоматически притормаживая или разгоняясь. В Ford утверждают, что электроника исключает влияние на ситуацию человеческого фактора. Правда, в России адаптивный круиз-контроль компания Ford устанавливает только на вседорожник Explorer, но в последнее время систему активно применяют на своих автомобилях и другие производители.

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