Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права

Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские права
218926
За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля

За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля
180327
Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости

Mitsubishi Lancer возродится, но изменится до неузнаваемости
179271
© IPIA

25 июля 2018 15:50

Дороги 668

Скрывшихся с места ДТП приравняют к уголовникам

Правительство внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить некоторые положения Уголовного кодекса страны. Если поправки будут приняты, за сокрытие с места тяжкого ДТП водителя может ожидать тюрьма.

Согласно проекту, статья 264 УК России, которая предусматривает преступления, связанные с нарушением ПДД, приравняет скрывшихся с места ДТП к водителям, находящимся в состоянии опьянения. Как уточняют "РИА Новости", бегство с места аварии станет считаться отягчающим обстоятельством и сможет серьезно повлиять на меру наказания.

Стоимость полиса ОСАГО отвяжут от мощности и региона

К примеру, часть первая ст. 264 УК предлагает наказывать водителя, чье нарушение ПДД привлекло к причинению тяжкого вреда здоровью, двумя годами лишения свободы. Вторая же часть утверждает, что если водитель был нетрезв, то срок заключения можно увеличить до четырех лет. В случае принятия законопроекта аналогичные меры можно будет применять и к тем, кто скрылся с места ДТП, причем не будет играть роли, трезв был водитель или нет.

Сейчас ответственность за сокрытие с места ДТП предусматривает только административный кодекс. Поэтому пьяному водителю, допустившему аварию, куда выгоднее скрыться, чем дожидаться оперативных служб на месте ДТП. Законопроект как раз и призван урегулировать эту ситуацию.

Когда именно законопроект может превратиться в полноценный закон, пока не известно.

Новинки

Porsche официально представила обновленный Macan

Дороги

Найден простой способ избавиться от дорожных пробок

Госдума разрешила регистрировать автомобили без ГИБДД Госавтоинспекция ежегодно регистрирует до 2,5 млн автомобилей. В Госдуме благополучно прошел второе чтение законопроект, который предлагает передоверить процедуру регистрации дилерам, а покупателей – избавить от обязательного посещения ведомства.
Дорожные камеры готовы к контролю полисов ОСАГО Московские комплексы автоматической фиксации нарушений могут начать проверять наличие у автомобилистов полисов ОСАГО уже с 1 сентября 2018 года. При этом никаких дополнительных усовершенствований существующая система мониторинга не потребует.
Стоимость полиса ОСАГО отвяжут от мощности и региона Министерство финансов закончило работу над собственными поправками к закону об ОСАГО, которые предусматривают перестройку системы расчета цены полиса. Полис может стать дороже для систематических нарушителей ПДД, но его цена не будет зависеть от мощности двигателя.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера