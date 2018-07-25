Скрывшихся с места ДТП приравняют к уголовникам

Согласно проекту, статья 264 УК России, которая предусматривает преступления, связанные с нарушением ПДД, приравняет скрывшихся с места ДТП к водителям, находящимся в состоянии опьянения. Как уточняют "РИА Новости", бегство с места аварии станет считаться отягчающим обстоятельством и сможет серьезно повлиять на меру наказания.

К примеру, часть первая ст. 264 УК предлагает наказывать водителя, чье нарушение ПДД привлекло к причинению тяжкого вреда здоровью, двумя годами лишения свободы. Вторая же часть утверждает, что если водитель был нетрезв, то срок заключения можно увеличить до четырех лет. В случае принятия законопроекта аналогичные меры можно будет применять и к тем, кто скрылся с места ДТП, причем не будет играть роли, трезв был водитель или нет.

Сейчас ответственность за сокрытие с места ДТП предусматривает только административный кодекс. Поэтому пьяному водителю, допустившему аварию, куда выгоднее скрыться, чем дожидаться оперативных служб на месте ДТП. Законопроект как раз и призван урегулировать эту ситуацию.

Когда именно законопроект может превратиться в полноценный закон, пока не известно.