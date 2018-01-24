Porsche официально представила обновленный Macan

Обновленный Porsche Macan проще всего по светотехнике: теперь кроссовер оснащается светодиодной оптикой уже в стандартной комплектации (опционально доступны "умные" фары с системой динамического освещения), а на крышке багажника появилась трехмерная светодиодная полоса между фонарями. Кроме того, производитель заявляет о детальных переработках передней части, которая теперь должна выглядеть более широкой, и полностью обновленном дизайне задней части кузова. Кузов, к слову, теперь может быть выкрашен в один из четырех новых цветов. Обновлен дизайн и колесных дисков размерностью R20 и R21.

В интерьере самыми заметными нововведениями стали 11-дюймовый монитор мультимедийной системы, сменивший собой прежний 7-дюймовый, и новое рулевое колесо. Опционально в руль может быть интегрирован переключатель режимов движения с кнопкой Sport Response. Также новое оформление получили дефлекторы системы вентиляции. В список опций, призванных повышать комфорт пассажиров, вошли обогрев лобового стекла и ионизатор, интегрированный в климатическую систему.

Теперь "Макан" уже в базовой комплектации оснащается модулем Connect Plus и располагает широким набором цифровых сервисов. Упоминаются, к примеру, система информирования о трафике в режиме реального времени, которая черпает сведения от облачной платформы Here Cloud. Платформа, в свою очередь, аккумулирует данные, поступающие от других автомобилей. У владельцев Porsche Macan появился доступ к новому приложению Offroad Precision, которое может зафиксировать опыт эксплуатации кроссовера на бездорожье для последующего анализа.

Кроссовер получил новый ассистент движения в пробках: он включает в себя не только функции адаптивного круиз-контроля, но и умение автомобиля подруливать при движении в пробке или в медленном потоке.

Что касается обновлений ходовой части, то производитель заявляет лишь об оптимизированных настройках, которые "обеспечивают автомобилю более нейтральные ходовые качества при сохранении курсовой устойчивости и повышенном комфорте". Кроме того, Porsche Macan теперь "обувается" в новые шины с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

С 2014 года, когда Porsche Macan появился в продаже, производителю удалось реализовать более 350 000 машин, причем более 100 000 из них было приобретено в Китае. Именно поэтому мировая премьера обновленного кроссовера состоялась в Шанхае. И, к слову, в Porsche не забыли уточнить, что представили версию именно для китайского рынка, а детали касательно "Макана" для прочих стран пообещали обнародовать до конца 2018 года.