Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен

Кнопочный запуск мотора может быть смертельно опасен
223017
УАЗ выпустит дешевого конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4

УАЗ выпустит дешевого конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4
360821
За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля

За сутки с Крымского моста эвакуировали четыре автомобиля
180233
© Влад Бахман, АвтоВести

25 июля 2018 09:58

Новинки 1664

Новый Hyundai Santa Fe для России: технические подробности

Компания Hyundai готовится заменить текущий кроссовер Santa Fe автомобилем нового поколения. Новинка уже сертифицирована для российского рынка сразу с тремя двигателями.

Накануне запуска нового Hyundai Santa Fe на российском рынке Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) со всеми спецификациями этого кроссовера. Автомобиль приедет в Россию с тремя двигателями, и все они так или иначе хорошо знакомы отечественному покупателю.

Обновленный Hyundai Tucson: сроки начала продаж в России

В качестве базового мотора заявлена атмосферная бензиновая "четверка" объемом 2,4 л MPI (171 л.с.) с распределенным впрыском, которая используется и в текущем Santa Fe. С этим двигателем сочетается как 6-ступенчатая "механика", так и прежний 6-диапазонный автомат, а сам агрегат переваривает бензин АИ-92. Привод у начальной версии может быть передним или полным.

Следующий по рангу двигатель - это тоже 2,4-литровый атмосферник, но уже с системой прямого впрыска GDI мощностью 188 л.с. Этот силовой агрегат встречается, к примеру, на Kia Optima, потребляет только 95-й бензин и сочетается исключительно с 6-АКП и полноприводной трансмиссией. 

 

Наконец, роль флагманского мотора у Santa Fe принадлежит 2,2-литровому турбодизелю CRDI (200 л.с.), который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КП. Интересно, что на бумаге дизельный "Санта" тоже допускает наличие переднего привода и механики. А вот какие комбинации реально будут предложены на рынке, пока неизвестно - возможно, из бензиновых моторов останется только один вариант из двух. 

 

Для текущего "Санты", кстати, доступен еще и 3-литровый бензиновый V6 на 249 л.с. в растянутой версии Grand Santa Fe, однако у кроссовера нового поколения уже не будет такого разделения по компоновке, и вышеуказанный мотор 3,0 л в свежем ОТТС отсутствует.

Официально сроки начала продаж и цены на новый Hyundai Santa Fe пока не раскрываются. Официальная премьера должна состояться на Московском автосалоне в конце августа-2018.

Фотогалерея 7 фото

Автокурьезы

В Амурской области АЗС разливала воздух вместо бензина

Новинки

Официально представлен новейший кроссовер Audi Q3

Lamborghini выпустит очень мощный и быстрый Aventador В официальном видеоролике итальянцы продемонстрировали серьезность намерений по выпуску суперкара с "идеальным" соотношением мощности и веса. Заснятый на Нюрбургринге Lamborghini Aventador с индексом SVJ должен получить облегченный кузов и 800-сильный мотор.
Новый Audi Q3 покажут послезавтра Компания Audi объявила дату мировой премьеры нового поколения кроссовера Q3 – она состоится 25 июля. Пока же производитель распространил первый видеотизер, в котором продемонстрировал некоторые детали новинки.
Самый компактный седан Mercedes-Benz бьет рекорды аэродинамики Mercedes-Benz готовит к старту продаж самый маленький и доступный седан А-класса. Немцы опубликовали первые тизеры автомобиля для Европы и сделали амбициозное заявление. Компактный седан назван "самым обтекаемым среди всех серийных машин на планете".
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Партнер Рамблера

Партнер Рамблера