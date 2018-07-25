Новый Hyundai Santa Fe для России: технические подробности

Накануне запуска нового Hyundai Santa Fe на российском рынке Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) со всеми спецификациями этого кроссовера. Автомобиль приедет в Россию с тремя двигателями, и все они так или иначе хорошо знакомы отечественному покупателю.

В качестве базового мотора заявлена атмосферная бензиновая "четверка" объемом 2,4 л MPI (171 л.с.) с распределенным впрыском, которая используется и в текущем Santa Fe. С этим двигателем сочетается как 6-ступенчатая "механика", так и прежний 6-диапазонный автомат, а сам агрегат переваривает бензин АИ-92. Привод у начальной версии может быть передним или полным.



Следующий по рангу двигатель - это тоже 2,4-литровый атмосферник, но уже с системой прямого впрыска GDI мощностью 188 л.с. Этот силовой агрегат встречается, к примеру, на Kia Optima, потребляет только 95-й бензин и сочетается исключительно с 6-АКП и полноприводной трансмиссией.

Наконец, роль флагманского мотора у Santa Fe принадлежит 2,2-литровому турбодизелю CRDI (200 л.с.), который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КП. Интересно, что на бумаге дизельный "Санта" тоже допускает наличие переднего привода и механики. А вот какие комбинации реально будут предложены на рынке, пока неизвестно - возможно, из бензиновых моторов останется только один вариант из двух.

Для текущего "Санты", кстати, доступен еще и 3-литровый бензиновый V6 на 249 л.с. в растянутой версии Grand Santa Fe, однако у кроссовера нового поколения уже не будет такого разделения по компоновке, и вышеуказанный мотор 3,0 л в свежем ОТТС отсутствует.



Официально сроки начала продаж и цены на новый Hyundai Santa Fe пока не раскрываются. Официальная премьера должна состояться на Московском автосалоне в конце августа-2018.