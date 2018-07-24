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© Lamborghini

24 июля 2018 18:43

Новинки 78

Lamborghini выпустит очень мощный и быстрый Aventador

В официальном видеоролике итальянцы продемонстрировали серьезность намерений по выпуску суперкара с "идеальным" соотношением мощности и веса. Заснятый на Нюрбургринге Lamborghini Aventador с индексом SVJ должен получить облегченный кузов и 800-сильный мотор.

Один из самых мощных представителей семейства Lamborghini Aventador, серийная версия Super Veloce имеет отношение веса и мощности 2,03 к 1. То есть, на каждую лошадиную силу двигателя приходится 2,03 кг веса. Утверждается, что у нового заряженного "Авентадора" это соотношение будет еще лучше, но пока Lamborghini не сообщает официально, как именно собирается этого достичь.

По некоторым предположениям, Aventador SVJ будет оснащаться атмосферным 12-цилиндровым мотором, который при объеме в 6,5 л сможет развивать до 800 л.с. Кроме того, новинке пропишут "карбоновую диету", заменив максимально возможное число кузовных панелей на аналоги из углепластиков. Наконец, получит суперкар и активные аэродинамические элементы по аналогии с Huracan Performante. К слову, во многом именно благодаря комплексу активной аэродинамики Huracan стал рекордсменом Нюрбургринга, и не исключено, что Lamborghini Aventador SVJ тоже будет отправлен на завоевание нового рекорда.

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Что касается индекса для хардкорного Aventador, то производитель предпочитает расшифровывать эту аббревиатуру, как Super Veloce Jota. Последним словом компания частенько обозначает оригинальные и малотиражные модификации существующих моделей. Например, Lamborghini Miura 400 Jota существует в единственном экземпляре, как и спидстер Aventador J.

Правда, итальянцы в начале 90-х годов прошлого века собрали целых 15 Diablo SE30 Jota, которые отличались более мощным мотором, иной аэродинамикой и облегченным за счет отказа от некоторых опций кузовом. Так что есть надежда, что Lamborghini Aventador SVJ тоже будет выпущен тиражом более одного экземпляра.

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