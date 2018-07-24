Lamborghini выпустит очень мощный и быстрый Aventador

Один из самых мощных представителей семейства Lamborghini Aventador, серийная версия Super Veloce имеет отношение веса и мощности 2,03 к 1. То есть, на каждую лошадиную силу двигателя приходится 2,03 кг веса. Утверждается, что у нового заряженного "Авентадора" это соотношение будет еще лучше, но пока Lamborghini не сообщает официально, как именно собирается этого достичь.

По некоторым предположениям, Aventador SVJ будет оснащаться атмосферным 12-цилиндровым мотором, который при объеме в 6,5 л сможет развивать до 800 л.с. Кроме того, новинке пропишут "карбоновую диету", заменив максимально возможное число кузовных панелей на аналоги из углепластиков. Наконец, получит суперкар и активные аэродинамические элементы по аналогии с Huracan Performante. К слову, во многом именно благодаря комплексу активной аэродинамики Huracan стал рекордсменом Нюрбургринга, и не исключено, что Lamborghini Aventador SVJ тоже будет отправлен на завоевание нового рекорда.

Что касается индекса для хардкорного Aventador, то производитель предпочитает расшифровывать эту аббревиатуру, как Super Veloce Jota. Последним словом компания частенько обозначает оригинальные и малотиражные модификации существующих моделей. Например, Lamborghini Miura 400 Jota существует в единственном экземпляре, как и спидстер Aventador J.

Правда, итальянцы в начале 90-х годов прошлого века собрали целых 15 Diablo SE30 Jota, которые отличались более мощным мотором, иной аэродинамикой и облегченным за счет отказа от некоторых опций кузовом. Так что есть надежда, что Lamborghini Aventador SVJ тоже будет выпущен тиражом более одного экземпляра.