Самый компактный седан Mercedes-Benz бьет рекорды аэродинамики

Распространенные производителем фотографии нового седана А-Класса демонстрируют его во время испытаний в аэродинамической трубе. Это связано с тем, что Mercedes-Benz A-класса в версии со стандартной длиной колесной базы (именно она будет продаваться повсеместно) назван рекордсменом по части коэффициента аэродинамического сопротивления. У новинки он составляет всего 0,22.

Это достижение в Mercedes-Benz посчитали мировым рекордом среди серийных автомобилей, не приняв во внимание показатель 0,19, который продемонстрировал в свое время "однолитровый" Volkswagen XL1. По мнению Mercedes-Benz, считать экспериментальный автомобиль Volkswagen полноценно серийным нельзя, так как он был выпущен тиражом всего 250 экземпляров и стоил заоблачных денег. Седан же от Mercedes-Benz станет куда более массовой моделью.

Такого низкого аэродинамического сопротивления производителю удалось добиться благодаря множественным испытаниям в аэродинамической трубе, компьютерному моделированию и большому количеству новых мелких деталей, призванных оптимизировать набегающий поток воздуха – в их числе даже специально созданные покрышки. Кроме того, на некоторых рынках седан будет оснащаться моторизованными жалюзи в решетке радиатора, задача которых – уменьшать или увеличивать количество попадающего в моторный отсек воздуха.

Что касается технической части, то по ней седан А-класса, вероятнее всего, будет идентичен пятидверному хэтчбеку. Во всяком случае, уже известно, что он получит аналогичную моторную гамму и ту же самую колесную базу в 2 729 мм. Однако, при этом в Meercedes-Benz рассчитывают поставить еще один рекорд – на этот раз по количеству свободного места для задних пассажиров. Ожидается, что седан станет самым просторным представителем своего класса. В продажу четырехдверный Mercedes-Benz A-класса поступит к концу 2018 года.