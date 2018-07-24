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© Mercedes-Benz

24 июля 2018 17:58

Автопром 345

Организаторы похоронили Детройтский автосалон (теперь это летний автофестиваль!)

Организаторы моторшоу в Детройте готовы расстаться со статусом первой в календаре крупной выставки ради повышения посещаемости мероприятия. Только что выяснились некоторые детали касательно полного "пеформатирования" автосалона – в том числе и новая дата проведения.

Идея трансформации одной из самых заметных мировых выставок вызвана, как предполагается, ростом конкуренции для Детройтского автосалона со стороны так называемого CES – крупнейшей выставки бытовой электроники, которая проходит в январе в Лас-Вегасе. В последнее время многие автопроизводители предпочитали демонстрировать свои высокотехнологичные новинки именно там, а не на отраслевом мероприятии в Детройте.

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Поэтому организаторы автосалона приняли официальное решение о смене даты проведения: с 2020 года Детройтская выставка будет проходить в июне. К слову, по слухам, решение это принято в том числе и под давлением со стороны концерна General Motors. Первый июньский автосалон в Детройте стартует 8 числа и продлится несколько недель.

По предварительным данным, формат выставки несколько изменится и будет включать в себя большое количество сопутствующих мероприятий, в том числе и проходящих не в павильонах, а на открытом воздухе. Упоминаются "динамические премьеры", тест-драйвы для посетителей, демонстрации возможностей беспилотного транспорта, заезды по искусственному бездорожью и тому подобное.

По сути, Детройтский автосалон меняет формат с традиционного выставочного на более динамичный фестивальный, и это, как ожидается, привлечет дополнительное внимание не только посетителей, но и мировых автопроизводителей.

Они, в свою очередь, в последнее время демонстрируют настойчивое нежелание участвовать в выставках, предпочитая вместо этого организовывать для знаковых премьер собственные эксклюзивные мероприятия. На них, по мнению многих компаний, внимание зрителей не размывается между многочисленными стендами, а приковано именно к тому, что хочет им показать конкретный производитель.

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