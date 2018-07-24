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© autocosmos.com.mx

24 июля 2018 15:12

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BMW готовится к выпуску заряженного кросс-купе X4 M

В интернете появились первые живые фотографии самого спортивного члена семейства BMW X3/X4. Мощное кросс-купе от М-подразделения очевидцам удалось запечатлеть на американском заводе компании BMW в Спартанбурге.

Полного представления об облике будущего "горячего" кроссовера фотографии пока не дают. Хорошо различить на них можно только компактный спойлер на крышке багажника, 21-дюймовые колесные диски и типичный М-бампер с диффузором. Что до уверенности в том, что на снимках – представитель именно М-семейства, ее обеспечивает фирменный шильдик с литерой М.

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Предполагается, что помимо вышеперечисленного, кросс-купе получит еще и развитый передний бампер, уменьшенный дорожный просвет и опциональные карбон-керамические тормоза. В архитектуре салона будущей новинки баварцы собираются многое позаимствовать у уже вышедшей на рынок BMW X4 M40i, добавив в интерьер спортивные кресла, отделку алькантарой и карбоновые вставки.

Что касается силового агрегата, то он переедет на новинку, как ожидается, из-под капота купе BMW M4, но по дороге его могут дополнительно форсировать. Соответственно, BMW X4 M должен будет получить 3-литровый шестицилиндровый мотор твинтурбо мощностью порядка 475 л.с. – это на 120 л.с. больше, чем у BMW X4 M40i, считающейся сейчас самой спортивной модификацией.

BMW собирается предъявить общественности свой новый "горячий" кроссовер ближе к концу 2018 года. Тогда появятся и точные данные относительно его способностей. В продажу BMW X4 M поступит лишь в 2019 году.

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