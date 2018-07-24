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© АвтоВести, Влад Бахман

24 июля 2018 16:24

Автопром 143

Tesla зачем-то пытается вытрясти деньги из своих поставщиков

На просьбу о своеобразном "кэшбэке" решилась компания Tesla. Она просит своих поставщиков вернуть часть средств, уже заплаченных им в том числе и по закрытым контрактам. В самой компании эти деньги называют "инвестициями в будущее", а эксперты полагают, что "Тесла" спасается от банкротства.

О меморандуме, который Tesla рассылает по своим производственным партнерам, сообщает Wall Street Journal. В нем предлагается вернуть часть денег, которые, согласно тексту, необходимы компании Tesla для поддержания оперативной деятельности и возврата к прибыльности. Утверждается, что этот шаг со стороны поставщиков станет демонстрацией намерений продолжать долгосрочное сотрудничество и инвестировать в будущее самой компании Tesla.

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В Tesla отказались комментировать ситуацию. В то же время некоторые поставщики компании заявили, что не получали никаких подобных писем. Однако, в Tesla упомянули, что действительно вели переговоры с некоторыми поставщиками о снижении цен, в том числе и по контрактам 2016 года, уже закрытым. В компании называют такие переговоры стандартным этапом деятельности по закупкам, особенно учитывая постоянное наращивание объемов производства электромобиля Model 3.

Один из экспертов издания заявил, что просьба Tesla "просто смехотворна" и наглядно демонстрирует отчаянное положение компании, в котором та сейчас находится. Высказываются также опасения, что нынешняя просьба к поставщикам о возврате части денег может серьезно затруднить отношения компании с партнерами в ближайшем будущем.

По некоторым данным, убытки Tesla за прошлый год приближаются к полутора миллиардам долларов, при этом на данный момент компания вынуждена тратить огромные средства на поддержание и наращивание объемов выпуска.

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