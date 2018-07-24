Личные автомобили россиян будут изымать для нужд армии

В Минобороны РФ собираются изменить правила учета транспортных средств таким образом, чтобы получить возможность временно изымать "гражданские" легковушки у населения в случае войны. Как сообщают "Известия", ведомство уже разработало соответствующий проект изменений в законодательство, который вносит поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах.

На воинский учет предлагают ставить все без исключения гражданские легковые автомобили категории технического регламента Таможенного союза "М1". В нее входят все машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения. Каждое ТС поставят на учет в военкомате и заведут на него карточку технического состояния, где будут указаны данные последнего техосмотра и наличие полиса ОСАГО.



В случае мобилизации личного автотранспорта изымать, в первую очередь, будут не обычные легковушки, а полноприводные внедорожники. Причем, владельцы кроссоверов и люксовых моделей наподобие Toyota Land Cruiser или Mercedes-Benz GLS смогут спать спокойно. Военных заинтересуют более простые в обслуживании и ремонте внедорожники отечественного производства, которые использует сама армия - например, автомобили УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 "Патриот" и так далее.



В Минобороны подчеркивают, что мобилизованные личные автомобили не будут направляться в район боевых действий. Военные смогут пользоваться гражданскими машинами только до тех пор, пока в соответствующую воинскую часть со складов резерва не прибудут штатные машины. После этого временно изъятые автомобили вернут владельцам и выплатят компенсацию. Ее размер рассчитают исходя из времени эксплуатации военными и наличия каких-либо повреждений.