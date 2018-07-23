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23 июля 2018 20:04

Дороги 752

Есть долги? Нет "прав"!

Для должников по алиментам готовят новый законопроект, который может серьезно осложнить автомобильную жизнь "уклонистов". Причем новая карательная мера может затронуть и других должников.

Радикальный законопроект готовится в Минюсте, отметил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, на которого ссылается ТАСС. В случае принятия на должников по алиментам могут свалиться реальные ограничения в предоставлении госуслуг.

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Новый законопроект предлагает ограничить должников в сдаче экзаменов на "права", регистрации автомобиля и в получении других услуг.

"Я полагаю, надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников", - отметил Аристов, напомнив, что для должников существует возможность ограничения использования водительских прав.

"Например, ограничение права в регистрации транспортного средства. Ну откуда ты приобрел транспортное средство, если у тебя есть долг по алиментам непогашенный?" - пояснил Аристов.

"Зачем обучаться, если нет потенциальной возможности приобрести машину? Пока не погасишь долги по алиментам, будь добр экономь деньги, ходи пешком, езди общественным транспортом", - заметил главный судебный пристав.

Аристов добавил, что такой законопроект уже поддержан МВД, которое готово применять такие меры не только в отношении должников по алиментам, но и по другим видам долгов.

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